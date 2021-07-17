Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Atlético-GO e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia–GO.

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Líder da competição nacional com 25 pontos conquistados, o Verdão vem de uma vitória sobre o Santos por 3 a 2, no Allianz Parque. O Atlético, por sua vez, ocupa a décima posição do torneio com 15 pontos e, na última rodada, empatou com o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

O atacante Ronald, que se recuperava uma pubalgia, foi liberado pelo departamento médico do Atlético-GO, participou dos treinos de preparação para o duelo contra o Verdão pelo Brasileirão e pode ser relacionado pelo técnico Eduardo Barroca. O jovem de 20 anos foi um dos destaques nos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil contra o Corinthians.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, Jonas Toró, que teve a sua contratação oficializada pelo clube na última sexta-feira (16), já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode estrear contra o Palmeiras, caso seja relacionado. O atacante de 22 anos chega por empréstimo do São Paulo até o fim da temporada.

Em preparação para o confronto contra o Atlético-GO, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Luan, Rony e Luiz Adriano. Os atletas continuam realizando os seus respectivos tratamentos na Academia de Futebol junto ao departamento médico e estão fora da partida.

O zagueiro, com edema na panturrilha direita, e os atacantes Rony, com lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e Luiz Adriano, se recuperando de um edema no joelho direito, cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência.

Para evitar novos desfalques, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no domingo (18), será baseada no relatório do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Atlético-GO x Palmeiras

Data: 18 de Julho de 2021, domingoHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia – GOÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AB/ALAssistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque - AB/AL e Brigida Cirilo Ferreira - FIFA/ALVAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior - AB/PE, Clovis Amaral da Silva - AB/PE e Nilson de Souza Monção - CBF/RJ

Transmissão:– REDE GLOBO (TV aberta para os estados de SP, GO, RS, PR, MG (exceto Juiz de Fora), TO, MT, MS, AL, CE e MA, com narração de Cleber Machado, comentários de Casagrande e Ricardinho, Central do Apito com Sálvio Spinola e reportagens de Karla Izumi e Victor Hugo Araujo); – PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, terá a narração de Jota Júnior, comentários de Fabio Junior e Maurício Noriega e reportagens de Rodrigo Castro); – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald (Igor Cariús), Zé Roberto (Lucão) e André Luís. Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques: João Paulo (lesão muscular); Suspensos: Ninguém; Pendurados: Marlon Freitas, Zé Roberto e André LuisVoltam de suspensão: Ninguém.

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira