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Atlético-GO x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Depois de vencerem nas competições continentais, equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, no Antônio Accioly. Duelo é válido pela primeira rodada do campeonato nacional...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 18:08
Em meio à pressão, o Flamengo fará sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado. O adversário será o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, às 19h. O técnico Paulo Sousa terá o reforço de Arrascaeta, que não entrou em campo na primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores, contra o Sporting Cristal, na última terça. E o goleiro Santos pode estrear.Por outro lado, o português não poderá contar com alguns jogadores importantes como: Vitinho, Isla, Pablo e Ayrton Lucas, todos lesionados. Além deles, o zagueiro Fabrício Bruno também segue em tratamento após desfalcar a equipe na estreia na Libertadores em virtude de dores no pé.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O técnico Umberto Louzer deve repetir a escalação que começou a goleada por 4 a 0 sobre a LDU na estreia da Copa Sul-Americana. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Arthur Henrique, que sofreu uma lesão na coxa e segue em tratamento. No setor, Jefferson será novamente titular como na terça.
O atacante Diego Churín, emprestado pelo Grêmio, teve seu nome presente no BID e pdoerá fazer a sua estreia com a camisa do Dragão. Com isso, o argentino deve ficar como opção no banco de reservas. Gabriel Noga, que pertence ao Flamengo e assinou com o Atlético-GO por empréstimo até o final do ano, ainda não estará apto para estrear.
FICHA TÉCNICA​Atlético-GO x Flamengo - Campeonato BrasileiroData e horário: 09/04/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Antônio Accioly - Goiania (GO)Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.
Suspensos: -​Pendurados: -​Desfalques: Arthur Henrique (lesionado)
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Santos (Hugo), Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Suspenso: -​Pendurados: -​Desfalques: Fabrício Bruno, Isla, Ayrton Lucas, Pablo, Vitinho e Rodrigo Caio (lesionados).
Crédito: Atlético-GOeFlamengomedemforçasnaestreiadoCampeonatoBrasileiro2022(MontagemLANCE!

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