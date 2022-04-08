Atlético-GO x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Em meio à pressão, o Flamengo fará sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado. O adversário será o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, às 19h. O técnico Paulo Sousa terá o reforço de Arrascaeta, que não entrou em campo na primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores, contra o Sporting Cristal, na última terça. E o goleiro Santos pode estrear.Por outro lado, o português não poderá contar com alguns jogadores importantes como: Vitinho, Isla, Pablo e Ayrton Lucas, todos lesionados. Além deles, o zagueiro Fabrício Bruno também segue em tratamento após desfalcar a equipe na estreia na Libertadores em virtude de dores no pé.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

O técnico Umberto Louzer deve repetir a escalação que começou a goleada por 4 a 0 sobre a LDU na estreia da Copa Sul-Americana. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Arthur Henrique, que sofreu uma lesão na coxa e segue em tratamento. No setor, Jefferson será novamente titular como na terça.

O atacante Diego Churín, emprestado pelo Grêmio, teve seu nome presente no BID e pdoerá fazer a sua estreia com a camisa do Dragão. Com isso, o argentino deve ficar como opção no banco de reservas. Gabriel Noga, que pertence ao Flamengo e assinou com o Atlético-GO por empréstimo até o final do ano, ainda não estará apto para estrear.

FICHA TÉCNICA​Atlético-GO x Flamengo - Campeonato BrasileiroData e horário: 09/04/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Antônio Accioly - Goiania (GO)Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

Suspensos: -​Pendurados: -​Desfalques: Arthur Henrique (lesionado)

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Santos (Hugo), Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: -​Pendurados: -​Desfalques: Fabrício Bruno, Isla, Ayrton Lucas, Pablo, Vitinho e Rodrigo Caio (lesionados).