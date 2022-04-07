Atlético-GO x Flamengo: com ingressos a R$160, Dragão inicia venda para duelo pelo Brasileirão

O Atlético-GO anunciou o início da venda de ingressos para a partida contra o Flamengo, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo marcará a estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro 2022. Com isso, os bilhetes já estão sendo comercializados nos postos de troca e de maneira on-line, e custam R$160 (inteira) e R$ 80 (meia).A meia-entrada estará disponível para estudantes e idosos, de 60 a 65 anos, assim como os torcedores do Dragão que compareceram utilizando a camisa do clube. De acordo com as normas, só será permitida a compra de dois ingressos por CPF, e os postos são o próprio Antônio Accioly, assim como o CT do Dragão, no setor Urias Magalhães.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

As vendas on-line começaram nesta quinta e vão até às 12:00hs de sábado, dia do jogo. Para os torcedores, o acesso ao Estádio Antônio Accioly será liberado três horas antes do início da partida.

O último duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu na última rodada de 2021. Na ocasião, o Dragão conquistou os três pontos ao bater os cariocas por 2 a 0. Lucão e Jonas Toró marcaram os gols da vitória dos goianos.

+ Turbulência no Flamengo: lembre episódios que agitaram o Rubro-Negro desde 2020

Dessa forma, na última edição do campeonato, o Flamengo ficou com o vice-campeonato e garantiu a vaga na Libertadores, enquanto o Atlético-GO encerrou sua participação na nova colocação e se classificou para a Copa Sul-Americana.Confira as informações sobre a venda de ingressos

IngressosR$ 160 (inteira)R$ 80 (meia com a camisa do Atlético-GO)

Torcida visitante:R$ 160 (inteira)R$ 80 (apenas para estudantes e idosos)

Cada torcedor deve ter um dos seguintes comprovantes:

- Cartão de Vacina com duas doses ou dose única da Janssen;- Comprovante do cartão de vacina digital - app Conecte-SUS;

- Cópia impressa do Teste RT-PCR com até 72 horas ou Teste Antígeno com até 48 horas antes da data do jogo;

Postos de vendasCentro de Treinamento - Urias Magalhães - Rua Atlético Goianiense 1937, nº. 456, quadra F-2, lote Área, Setor Urias Magalhães - Goiânia - Goiás Telefone: (62) 3210-3333

07/04/2022 (quinta-feira) das 8h30 às 17h3008/04/2022 (sexta-feira) das 8h30 às 17h3009/04/2022 (sábado) das 8h até 12h

Estádio Antônio Accioly - Campinas - Av. 24 de Outubro, nº. 921 - St. Campinas, Goiânia - GO

07/04/2022 (quinta-feira) das 8h às 18h08/04/2022 (sexta-feira) das 8hs às 18h09/04/2022 (sábado) das 8h até horário do jogo

Venda Online – Vendas online a partir das 00h01 do dia 07/04/2022 (quinta-feira) até às 12h do dia 09/04/2022 (sábado).

Gratuidades

As GRATUIDADES serão retiradas SOMENTE NO DIA 07/04/2022 (QUINTA-FEIRA) - NOS POSTOS DE VENDAS - (INGRESSOS LIMITADOS). Tem direito a gratuidade: Pessoas acima de 65 anos, Policia Militar, Policia Civil, Polícia Federal, índio e PNE (Portadores de necessidades especiais) e autoridades com a apresentação de documento pessoal contendo o CPF. Ingressos disponibilizados conforme Lei Federal 12.933/2013. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12933.htm

ENTRADA GRATUITA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS com a camisa dos ACG – ATENÇÃO – Para retirar a gratuidade nos postos de vendas é necessária a apresentação do documento que comprove a idade da criança. A entrada de menores no Estádio somente é permitida com a apresentação do documento pessoal de identificação e estar acompanhado dos pais ou responsáveis, conforme portaria 039/2015 Juizado da infância e Juventude.

ESTUDANTES - com apresentação da Carteira estudantil e documento de identificação pessoal. Lei nº. 12.933/2013 paga meia entrada.

IDOSOS - De 60 a 65 anos com apresentação de documento com foto paga meia entrada.