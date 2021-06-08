Atlético-GO x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Derrotado por 2 a 0, em casa, na última quarta-feira (2), o Corinthians precisa reverter o resultado adverso contra o Atletico-GO pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Para essa partida, o Timão não terá o lateral-direito Fagner, expulso no último confronto entre as duas equipes, e cumprirá suspensão automática. Além dele, Otero, que serve a Seleção Venezuelana, o zagueiro Jemerson e o meia Ruan Oliveira, em transição física, a dupla Danilo Avelar e Mantuan, em recuperação de lesão no joelho, estão fora.

Do lado atleticano, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do atacante Arthur Gomes, que foi desfalque no confronto de ida, por problemas físicos, está recuperado e tende a ser titular, já que Ronald, autor de um dos gols do Dragão no confronto da última semana, é dúvida, já que no próprio jogo contra o Corinthians deixou o campo ainda no primeiro tempo sentindo.>> Confira a tabela da Copa do Brasil >> Baixe o novo app de resultados do L!

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Data e horário: 9 de junho de 2021, às 21h30Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN(Onde acompanhar: Globo (SP), SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Miguel, Dudu, Natha, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Arthur Gomes, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques: Janderson e André Luís (força contratual)

Dúvida: Ronald (condicionamento físico)

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (João Victor), GIl, Raul e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel, Roni e Araos (Mateus VItal); Gustavo Mosquito e Luan. Técnico: Sylvinho.