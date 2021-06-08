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futebol

Atlético-GO x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Time goiano saiu vencedor, em plena Neo Química Arena, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Timão terá que tirar desvantagem de dois gols...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 19:59

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 19:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Derrotado por 2 a 0, em casa, na última quarta-feira (2), o Corinthians precisa reverter o resultado adverso contra o Atletico-GO pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
Para essa partida, o Timão não terá o lateral-direito Fagner, expulso no último confronto entre as duas equipes, e cumprirá suspensão automática. Além dele, Otero, que serve a Seleção Venezuelana, o zagueiro Jemerson e o meia Ruan Oliveira, em transição física, a dupla Danilo Avelar e Mantuan, em recuperação de lesão no joelho, estão fora.
Do lado atleticano, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do atacante Arthur Gomes, que foi desfalque no confronto de ida, por problemas físicos, está recuperado e tende a ser titular, já que Ronald, autor de um dos gols do Dragão no confronto da última semana, é dúvida, já que no próprio jogo contra o Corinthians deixou o campo ainda no primeiro tempo sentindo.>> Confira a tabela da Copa do Brasil >> Baixe o novo app de resultados do L!
ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS
Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Data e horário: 9 de junho de 2021, às 21h30Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN(Onde acompanhar: Globo (SP), SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!
ATLÉTICO-GO
Fernando Miguel; Miguel, Dudu, Natha, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Arthur Gomes, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca
Desfalques: Janderson e André Luís (força contratual)
Dúvida: Ronald (condicionamento físico)
CORINTHIANS
Cássio; Bruno Méndez (João Victor), GIl, Raul e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel, Roni e Araos (Mateus VItal); Gustavo Mosquito e Luan. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Fagner (suspensão); Otero (entregue à Seleção da Venezuela); Jemerson e Ruan Oliveira (transição física); Danilo Avelar e Mantuan (recuperação de lesão no joelho).

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