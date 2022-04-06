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Atlético-GO anuncia contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Noga, do Flamengo, até o fim do ano

Jogador chega ao Dragão por empréstimo até o fim da temporada, sem cláusula fixada para compra em definitivo. Equipes se enfrentam na estreia do Brasileirão, sábado, às 19h...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 15:34

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:34

O Atlético Goianiense anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Noga, do Flamengo, nesta quarta-feira. O jovem, cria da base do clube carioca, chega ao Dragão por empréstimo até o fim da temporada, sem cláusula fixada para compra em definitivo. - É DO DRAGÃO! O zagueiro Gabriel Noga (20 anos) é reforço do Dragão, por empréstimo, até o final da temporada 2022. SEJA BEM-VINDO E HONRE O MANTO - publicou o clube goiano em suas redes sociais.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Desde que subiu aos profissionais, o jovem zagueiro não conseguiu se firmar e praticamente não teve oportunidades com o técnico português Paulo Sousa. Dessa forma, o Flamengo compreendeu que um empréstimo seria mais viável para que o atleta pudesse ter mais tempo de jogo.
Gabriel Noga atuou em 14 jogos com profissional do Flamengo e participou de apenas quatro partidas na atual temporada. Com isso, ele foi titular nos duelos contra Portuguesa, Volta Redonda, Boavista e Madureira, pela Taça Guanabara 2022.
Sem oportunidades, ele havia retornado à equipe Sub-20 e estava pronto para ser titular na campanha do Campeonato Carioca da categoria. No entanto, ficou de fora da estreia contra a Portuguesa, na Ilha do Governador.
+ Everton Ribeiro diz que não foi informado sobre reunião com organizadas do Flamengo: 'Natural não é'
O Atlético Goianiense é justamente o adversário do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para o próximo sábado, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Gabriel Noga ainda não fará a sua estreia pelo Dragão, mas já está inscrito na Copa Sul-Americana.
Crédito: GabrielNoga,doFlamengo,éonovoreforçodoAtlético-GOatéofimdatemporada(Divulgação/Atlético-GO

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