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Atlético de Madrid tem acerto com Marcos Paulo, e Fluminense tenta lucrar com a saída

Atacante já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, mas quer que o Tricolor seja recompensado com a saída por ser o clube que o formou...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 19:31

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:31

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O atacante Marcos Paulo deve jogar na Espanha. O estafe do jogador está na Europa para concluir a transação junto ao Atlético de Madrid. Agora, a negociação é para definir se o jovem de 19 anos irá imediatamente, rendendo alguma recompensa financeira ao Fluminense, ou somente ao fim do contrato com o Tricolor, deixando as Laranjeiras de graça. A informação foi noticiada pelo site "Goal.com".
> Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O vínculo de Marcos Paulo com o Flu se encerra no fim de junho. Por isso, desde o dia 1º de janeiro, o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo de graça em julho. O estafe do jogador busca, a pedido do próprio atleta e do Fluminense, uma transferência imediata para que ele, que é cria de Xerém, dê algum retorno financeiro, mesmo que baixo.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O atacante ficou fora das últimas partidas do Fluminense por conta de uma entorse no dedão do pé direito. Ele voltou aos treinos antes da última rodada, contra o Sport, mas sentiu novas dores e só retornou na terça-feira. Por isso, não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, pela 30ª rodada do Brasileirão. Caso se concretize a saída imediata, Marcos Paulo tem grandes chances de não vestir novamente a camisa do Fluminense.A mudança para a Europa é um desejo antigo de Marcos Paulo, que tem passaporte português e já atuou pelas seleções de base do país. O Fluminense via o atacante como uma possibilidade de ser a maior venda da história do clube, batendo o recorde da venda de Gerson à Roma (ITA), em 2015, por 17 milhões de euros. O Tricolor já recusou propostas da Roma e do Olympique de Marselha (FRA) pelo atleta, que quase fechou com o Torino (ITA) na última janela.
Marcos Paulo assinou o primeiro contrato profissional em julho de 2018, quando estava no Sub-17, durante a gestão de Pedro Abad. O vínculo era válido por dois anos. Com o assédio de clubes do exterior, o Fluminense aumentou o contrato para três anos, além de dar um reajuste salarial. Ou seja, até junho de 2021. Três anos é o máximo de tempo permitido pela Fifa para jogadores entre 16 e 18 anos.
Quando completou 18 anos, em fevereiro em 2019, Marcos Paulo foi para os profissionais. Naquela época, ele já podia assinar um contrato de cinco anos com o clube, mas não houve conversas por parte de Abad. A primeira proposta de renovação foi em junho de 2020, por Mário Bittencourt, mas as conversas não tiveram sucesso.

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