Atlético de Madrid não deve fazer guarda de honra para o Real; saiba da onde a surgiu a tradição

Um dos gestos mais tradicionais do futebol europeu não deverá ser feito na Espanha, pelo menos, pelo Atlético de Madrid. Jogadores do clube da Capital espanhola deram a entender que não vão fazer a guarda de honra,, que no país é chamado de "pasillo", para homenagear o Real Madrid, que se sagrou campeão nacional no último sábado. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 8.#Um dos capitães do time, o uruguaio Jose Maria Gimenez deu pistas sobre o assunto, que vem sendo discutido ao longo dos últimos dias em Madri.