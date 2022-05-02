Atlético de Madrid não deve fazer guarda de honra para o Real; saiba da onde a surgiu a tradição

Um dos gestos mais tradicionais do futebol europeu não deverá ser feito na Espanha, pelo menos, pelo Atlético de Madrid. Jogadores do clube da Capital espanhola deram a entender que não vão fazer a guarda de honra,, que no país é chamado de "pasillo", para homenagear o Real Madrid, que se sagrou campeão nacional no último sábado. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 8.#Um dos capitães do time, o uruguaio Jose Maria Gimenez deu pistas sobre o assunto, que vem sendo discutido ao longo dos últimos dias em Madri.
-Parabenizamos o Real Madrid pelo título, mas respeitamos a nossa torcida - disse o uruguaio.
O goleiro e capitão Jan Oblak foi mais direto ao assunto e disse que não gosta do gesto, dando ainda mais a entender que a equipe se negará a fazê-lo:
+Veja a tabela do Campeonato Espanhol- Como capitão, não gosto nem de dar e nem de receber a guarda de honra.