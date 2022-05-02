Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid não deve fazer guarda de honra para o Real; saiba da onde a surgiu a tradição
futebol

Atlético de Madrid não deve fazer guarda de honra para o Real; saiba da onde a surgiu a tradição

Capitães do time colchonero indicam que não vão seguir tradição para homenagear o campeão espanhol, em respeito à torcida...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:57
Um dos gestos mais tradicionais do futebol europeu não deverá ser feito na Espanha, pelo menos, pelo Atlético de Madrid. Jogadores do clube da Capital espanhola deram a entender que não vão fazer a guarda de honra,, que no país é chamado de "pasillo", para homenagear o Real Madrid, que se sagrou campeão nacional no último sábado. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 8.#Um dos capitães do time, o uruguaio Jose Maria Gimenez deu pistas sobre o assunto, que vem sendo discutido ao longo dos últimos dias em Madri.
-Parabenizamos o Real Madrid pelo título, mas respeitamos a nossa torcida - disse o uruguaio.
O goleiro e capitão Jan Oblak foi mais direto ao assunto e disse que não gosta do gesto, dando ainda mais a entender que a equipe se negará a fazê-lo:
+Veja a tabela do Campeonato Espanhol- Como capitão, não gosto nem de dar e nem de receber a guarda de honra.
Crédito: JogadoresdoAtléticodeMadridnãodevemhomenagearReal(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados