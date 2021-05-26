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futebol

Atlético de Madrid está interessado em jogadores da Juventus

Diego Simeone quer a contratação de Dybala para a próxima temporada e clubes também negociam troca entre Betancur e Saúl durante a janela de transferências...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 09:42
Crédito: Dybala pode jogar no futebol espanhol na próxima temporada (Marco BERTORELLO / AFP
O Atlético de Madrid está interessado na contratação de Paulo Dybala, da Juventus, para a próxima temporada, segundo o programa "El Larguero". O argentino tem contrato até 2022 e é um nome que o técnico Diego Simeone gostaria de ter em seu elenco desde a saída de Griezmann.Por outro lado, o clube colchonero detém os direitos de Álvaro Morata, centroavante que atuou emprestado pela Velha Senhora. O atacante espanhol tem o desejo de seguir em Turim, o que abre a possibilidade da realização de uma troca.
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Os dois clubes também podem realizar outras negociações neste mercado de transferências. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o Atlético também tem interesse em Betancur, enquanto a Juventus gostaria de ter Saúl no plantel da próxima temporada.
As dificuldades financeiras encontradas pelas equipes faz com que as trocas viabilizem as operações. Na última temporada, a Juventus adotou a prática no momento em que negociou a chegada de Arthur e a saída de Pjanic com o Barcelona.

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