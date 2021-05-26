Atlético de Madrid está interessado em jogadores da Juventus

O Atlético de Madrid está interessado na contratação de Paulo Dybala, da Juventus, para a próxima temporada, segundo o programa "El Larguero". O argentino tem contrato até 2022 e é um nome que o técnico Diego Simeone gostaria de ter em seu elenco desde a saída de Griezmann.Por outro lado, o clube colchonero detém os direitos de Álvaro Morata, centroavante que atuou emprestado pela Velha Senhora. O atacante espanhol tem o desejo de seguir em Turim, o que abre a possibilidade da realização de uma troca.