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Atlético de Madrid está interessado em contratar Gabriel Menino

Espanhóis demonstram interesse em contar com a Cria da Academia e Palmeiras tem ideia de valor para vender o atleta. Chelsea também observa o jogador da Seleção Brasileira...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:08
Crédito: AFP
Gabriel Menino é um dos nomes favoritos da diretoria Atlético de Madrid para reforçar o plantel do time na janela do meio do ano do futebol europeu. O clube espanhol, que já monitora o atleta do Palmeiras há alguns meses, sondou as condições de negócio com clube para poder traçar uma estratégia para uma possível contratação. A informação foi apurada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Em alta devido ao ótimo desempenho na última temporada, o jovem também atrai o interesse de outros clubes europeus como o Chelsea. Dada a notória concorrência e o desejo do Verdão de manter a promessa em seu elenco, o Atlético estuda o melhor plano para poder contar com o jogador sem ser penalizado pelo fair-play financeiro.
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Os diretores espanhóis entendem que o preço de mercado de Gabriel Menino gira em torno de 15 a 20 milhões de euros. (R$100 e 134 milhões, cotação atual). O valor tem como referência o que foi pago por Bruno Guimarães pelo Lyon, jogador que também foi disputado pelo Atlético de Madrid. Contudo, calculam também o impacto da crise provocada pela pandemia e à desvalorização do real, sendo que na ocasião, os 20 milhões de euros correspondiam a R$93 milhões.
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Menino não é a primeira Cria da Academia a ser alvo do exterior, afinal, em agosto de 2020, logo após a conquista do Paulistão, o Palmeiras recusou uma proposta do Benfica por Patrick de Paula, com valores semelhantes. Novamente, o desejo da diretoria alviverde é de manter a prata da casa, porém sabe que, para manter o fluxo de caixa, precisará fazer algumas vendas ao longo da temporada.
Com vinculo com o Maior Campeão do Brasil até 2024, o meia de 20 anos possui uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 401 milhões), e o clube não pretende vendê-lo por menos de 20 milhões de euros (cerca de R$ 134 milhões).

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