Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atletas, parentes e funcionários da Base do Santos aderem em massa ao programa de sócios do clube
futebol

Atletas, parentes e funcionários da Base do Santos aderem em massa ao programa de sócios do clube

Iniciativa que surgiu de alguns funcionários do departamento já alcançou cerca de 200 novos cadastros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:30

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:30

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Visando agradecer pelo respaldo dado pela diretoria do Santos às categorias de base, durante a pandemia do novo coronavírus, funcionários do departamento e familiares de jogadores promoveram uma campanha de adesão do programa de sócio torcedor.
A ideia partiu de funcionários da base e já conta com a participação de 65 funcionários da divisão, oito do Departamento Financeiro, 53 jogadores (20 do sub-20, quatro do sub-17, sete do sub-15 e sub-13 e 15 do sub-11) e 58 pais e familiares desses atletas, totalizando 184 novos cadastros.
– Esta ação dos colaboradores demonstra todo comprometimento com o Clube e com o projeto de futebol do Santos FC – disse o Diretor da Base santista, Jorge Andrade ao site oficial do clube.
O Santos prorrogou para mais um mês a promoção para novos cadastros e renovações do Sócio Rei, concedendo 50% de desconto para o Plano Silver e 25% para Gold e Black. É o terceiro mês consecutivo que o clube realiza a iniciativa que visa, também, manter o seu quadro associativo durante o período sem futebol, por conta da quarentena para controle do surto de COVID-19.E MAIS:Relembre os vencedores da Libertadores com o Santos em 2011 e descubra onde eles estão atualmenteAo L!, Arthur Gomes se diz mais maduro em seu retorno ao Santos: 'Mentalmente preparado'Dorival, Marcelo e Muricy: Vencedores pelo Santos, técnicos avaliam seca de títulos do clube E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira
Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados