Atletas, parentes e funcionários da Base do Santos aderem em massa ao programa de sócios do clube

A ideia partiu de funcionários da base e já conta com a participação de 65 funcionários da divisão, oito do Departamento Financeiro, 53 jogadores (20 do sub-20, quatro do sub-17, sete do sub-15 e sub-13 e 15 do sub-11) e 58 pais e familiares desses atletas, totalizando 184 novos cadastros.

O Santos prorrogou para mais um mês a promoção para novos cadastros e renovações do Sócio Rei, concedendo 50% de desconto para o Plano Silver e 25% para Gold e Black. É o terceiro mês consecutivo que o clube realiza a iniciativa que visa, também, manter o seu quadro associativo durante o período sem futebol, por conta da quarentena para controle do surto de COVID-19.E MAIS:Relembre os vencedores da Libertadores com o Santos em 2011 e descubra onde eles estão atualmenteAo L!, Arthur Gomes se diz mais maduro em seu retorno ao Santos: 'Mentalmente preparado'Dorival, Marcelo e Muricy: Vencedores pelo Santos, técnicos avaliam seca de títulos do clube E MAIS: