Atletas falam sobre a classificação do Fluminense no Brasileirão Feminino A2: 'É fruto do nosso trabalho'

Crédito: Jéssica Bahia marcou primeiro gol com a camisa tricolor em sua estreia (Mailson Santana/Fluminense F.C.

No último domingo, o time feminino do Fluminense venceu o Sport por 4 a 2 em Laranjeiras. A vitória significou a classificação antecipada para as oitavas de final do Brasileirão Feminino A2. Os gols das Guerreiras de Xerém saíram dos pés da atacante Rayane Arruda, da lateral Jéssica Bahia, da zagueira Tarciane e da meia-atacante Lene França, que falaram sobre o resultado positivo e a conquista da vaga na próxima fase da competição.

> Confira a última rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino A2 Durante a partida, Rayane Arruda abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após passe de Lelê, ela driblou a goleira rubro-negra e marcou o primeiro gol. A atleta destacou a coesão do grupo, mesmo depois de sofrer uma virada em entrevista ao site oficial do clube carioca.

- Acho que fomos muito grupo, e isso fez toda a diferença. Abrimos o placar e logo levamos uma virada que não estávamos esperando, mas estudamos o time do Sport, e sabíamos que não podíamos dormir. Acho que a palavra que resume o jogo é perseverança. Corremos atrás para reverter o resultado. A classificação foi reflexo de tudo o que trabalhamos para não depender de ninguém, apenas de nós - disse.

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A recém-contratada Jéssica Bahia, que estreou na partida, já chegou marcando com a camisa tricolor. Ao falar sobre o jogo, ressaltou a união e a garra do time tricolor.

- A gente sabe da importância de cada jogo, e queremos terminar bem a fase de grupos, mesmo já estando classificadas. Vamos em busca de um resultado positivo. Poder estrear em casa e fazendo gol é uma sensação especial, mas o mais importante foi ter ajudado a equipe. A vitória significou união e garra, não desistir jamais - destacou.

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Um dos destaques do elenco e convocada para a Seleção Feminina Sub-17, Tarciane fez um gol de falta. A zagueira marcou dois gols no campeonato até agora.

- Acho que foi muito importante para podermos mostrar para todo mundo e para nós mesmas o quanto somos fortes, o quanto somos família. Acho que isso é só o começo de coisas boas, merecemos a vitória desde o primeiro minuto, sabíamos que seria difícil. Agora é focar no último jogo da chave, trabalhar mais e ir bem para as oitavas - afirmouLene França destaca trabalho duro (Mailson Santana/Fluminense F.C.)Após se recuperar de lesão, Lene França relembrou o apoio da comissão técnica e dos familiares no processo de volta aos gramados.

- Eu estou muito feliz pela classificação e pelo jogo. Tivemos alguns erros e vamos trabalhar para poder melhorar, mas o importante era a equipe se classificar, pois das outras vezes tudo foi muito difícil. Temos trabalhado duro, nos dedicado bastante nos treinamentos e isso é fruto do nosso trabalho. Sou muito grata a Deus pelo gol, eu batalhei muito para conseguir retornar depois da lesão - salientou, e em seguida completou.

- Eu me lesionei em um dos meus melhores momentos, mas Deus sabe de todas as coisas. Sou muito grata pela minha família, pela comissão, por todas as pessoas que me deram uma palavra de apoio. O gol é uma consequência de tudo o que eu venho buscando com a equipe. Se eu não fizesse o gol, para mim também estaria bom, mas ele foi muito importante para eu continuar trabalhando e acreditando que eu posso ajudar as minhas companheiras da maneira que elas confiam em mim - finalizou.