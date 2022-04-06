Atletas do Corinthians feminino realizam check-up médico no CEMA

Na tarde desta quarta-feira (6), as atletas do time feminino do Corinthians passaram por um check-up ocular e otorrinolaringológico no Hospital CEMA.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

O acompanhamento de jogadores do clube na Instituição, que é referência em oftalmologia e otorrinolaringologia, já é uma tradição no clube.

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O time feminino do Corinthians foi campeão estadual em 2021 e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no ano passado.

> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Em 2022, as Brabas seguem invictas no Brasileirão, com 3 vitórias e dois empates, ocupando o 4º lugar na tabela. O próximo compromisso do time feminino do Timão está marcado para o dia 17 de abril, no Parque São Jorge, contra o Real Brasília-DF, às 15h, pela 6ª rodada.