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Atletas afastados por Covid-19 voltam aos treinos e podem reforçar o Fluminense contra o Goiás

Odair irá analisar a condição de jogo de cada jogador para o duelo com o Esmeraldino. A única exceção é Ganso, que ainda não cumpriu os dias estabelecidos pelo protocolo da CBF...
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Publicado em 

05 out 2020 às 17:29

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:29

Crédito: Luccas Claro é um dos nove jogadores que voltaram aos treinamentos nesta segunda e podem reforçar o Flu contra o Goiás, na Serrinha (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Após o empate com o Botafogo por 1 a 1, no Nilton Santos, os atletas, que foram afastados após testarem positivo para Covid-19, voltaram aos treinos nesta segunda no CT Carlos Castilho e podem reforçar o Fluminense contra o Goiás, pela décima quarta rodada do Brasileirão.
Com isso, o técnico Odair Hellmann poderá contar com vários reforços para enfrentar o lanterna do campeonato, fora de casa. Seguindo o protocolo da CBF, os jogadores foram reintegrados ao grupo após dez dias de quarentena. Vale lembrar que ambos testaram positivo para a doença nos resultados dos exames divulgados no dia 26 de setembro.
Entre eles, André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento participaram dos treinos físicos e devem estar à disposição do treinador, que irá analisar cada caso para ver se os jogadores terão ritmo de jogo para aguentar os 90 minutos.
A exceção da lista é Paulo Henrique Ganso, que foi o décimo jogador infectado do grupo. Porém, ele ainda não cumpriu os dias estabelecidos pelo protocolo da CBF. Ele testou positivo no exame realizado no último dia 30 de setembro e não completou os dez dias ordenados pela entidade.
Neste sentido, segundo o protocolo de segurança da CBF, os jogadores assintomáticos precisam passar por dez dias de isolamento e após o retorno não serão mais testados. Por outro lado, os outros atletas do grupo que não foram infectados pela doença foram examinados nesta segunda e aguardam os resultados para saberem se estão aptos para o duelo de quarta-feira.

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