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futebol

Athletico-PR paga multa rescisória e Vitor Roque deixa o Cruzeiro

O jovem atacante, de 17 anos, destaque da Raposa no ano, acertou contrato com o time paranaense ...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:57

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:57

Vitor Roque não é mais jogador do Cruzeiro. O Athletico-PR pagou a multa rescisória de R$ 24 milhões ao time e fechou a contratação do atacante, de 17 anos, que já está em Curitiba e será anunciado nos próximos dias.
O Furacão tinha como concorrentes Internacional e Red Bull Bragantino par contar com o atleta. O time do Paraná passará o dinheiro à Raposa e os valores serão divididos entre o Cruzeiro, que detinha 50% dos direitos, sendo outros 30% para o América-MG os 20% restantes à família do atleta.
O negócio foi resolvido rapidamente, pois Vitor Roque embarcou para Curitiba na noite do domingo, 10 de abril, para fazer os acertos com o Furacão.
O jovem Vitor Roque tinha salário de aproximadamente R$ 18 mil no Cruzeiro, por isso sul multa era nesse valor para o mercado nacional. Como parte do acordo de compra, o Athletico vai ceder jogadores por empréstimo ao Cruzeiro. Um deles, o zagueiro Zé Ivaldo já está em Belo Horizonte e vai ser anunciado em breve.
Vitor Roque teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro em 2021, com Vanderlei Luxemburgo. Atualmente, o atacante é titular da equipe e nesta temporada soma onze jogos e seis gols. Ele tem contrato até 2025.
Crédito: VitorRoqueeraumdosgrandesnomesdaRaposaem2022,masvaiseguirsuacarreiranoFuracão-(StaffImages/Cruzeiro

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