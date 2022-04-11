Athletico-PR paga multa rescisória e Vitor Roque deixa o Cruzeiro

Vitor Roque não é mais jogador do Cruzeiro. O Athletico-PR pagou a multa rescisória de R$ 24 milhões ao time e fechou a contratação do atacante, de 17 anos, que já está em Curitiba e será anunciado nos próximos dias.

O Furacão tinha como concorrentes Internacional e Red Bull Bragantino par contar com o atleta. O time do Paraná passará o dinheiro à Raposa e os valores serão divididos entre o Cruzeiro, que detinha 50% dos direitos, sendo outros 30% para o América-MG os 20% restantes à família do atleta.

O negócio foi resolvido rapidamente, pois Vitor Roque embarcou para Curitiba na noite do domingo, 10 de abril, para fazer os acertos com o Furacão.

O jovem Vitor Roque tinha salário de aproximadamente R$ 18 mil no Cruzeiro, por isso sul multa era nesse valor para o mercado nacional. Como parte do acordo de compra, o Athletico vai ceder jogadores por empréstimo ao Cruzeiro. Um deles, o zagueiro Zé Ivaldo já está em Belo Horizonte e vai ser anunciado em breve.

Vitor Roque teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro em 2021, com Vanderlei Luxemburgo. Atualmente, o atacante é titular da equipe e nesta temporada soma onze jogos e seis gols. Ele tem contrato até 2025.