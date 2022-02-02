Athletic Bilbao x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

Após o confronto pela Supercopa da Espanha no último dia 16 de janeiro, Real Madrid e Athletic Bilbao voltam a se encontrar nesta quinta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Rei. No duelo anterior, os merengues conquistaram a vitória sobre o time basco e ergueram o título.MAIS UMA FINAL- Essa partida é muito importante para a gente. Será uma partida muito complicada, em um ambiente extraordinário e teremos que dar o nosso melhor. Jogamos muitas vezes contra o Bilbao na temporada e acredito em uma partida muito equilibrada - disse Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
DÚVIDAS NO ELENCOO comandante merengue ainda não sabe como irá escalar o Real Madrid para o duelo. Vinícius Júnior, Casemiro, Rodrygo e Fede Valverde viajam para a Espanha após os compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Benzema, lesionado, é dúvida para o jogo.
FICHA TÉCNICA:Athletic Bilbao X Real Madrid
Data e horário: 3/2/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez e Balenziaga; Berenguer, D. Garcia, Zarraga e Muniain; I. Williams e R. Garcia
Desfalques: Unai Vencedor (machucado)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Lunin; Carvajal, Militão, Nacho e Alaba; Modric, Casemiro e Kroos; Bale, Jovic e Hazard
Desfalques: Ferland Mendy e Karim Benzema (machucados). Marcelo (suspenso)