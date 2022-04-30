Atenção Corinthians! Apesar dos altos e baixos, Fortaleza vem para o ataque na Neo Química Arena

O próximo adversário do Corinthians no Brasileirão, domingo (1) às 16h, na Neo Química Arena, é o Fortaleza, lanterna da competição sem nenhum ponto conquistado em dois jogos disputados. Porém, a surpresa do último campeonato não deve ser presa fácil para o Timão.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012

O Leão do Pici vem de altos e baixos na temporada. Há duas semanas, conquistou o Campeonato Cearense contra o Caucaia, chegando ao segundo troféu no ano, tendo em vista a conquista da Copa do Nordeste diante do Sport.

Contudo, a equipe cearense não vem fazendo boa campanha na sua primeira participação na Libertadores, com três pontos em três jogos no grupo que conta com River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER. Somado a isso, o time perdeu para o Cuiabá e Internacional no Brasileirão.

Mesmo com o confronto decisivo contra o River Plate no Castelão quatro dias após o duelo contra o Alvinegro, o técnico Vojvoda disse que não irá poupar seus titulares para o jogo na Neo Química Arena.

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A medida do argentino se opõe ao que Vítor Pereira deve fazer para o duelo. O português, com seu rodízio, deverá promover mudanças na equipe que venceu o Boca Juniors por 2 a 0.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza não deve ficar recuado, e vai propor o jogo mesmo longe da sua torcida. É o que pensa o jornalista Ricardo Tavares, do portal "Futebol Cearense". Ricardo destacou a força do quarteto ofensivo, e apontou o jogador que o Corinthians deve prestar atenção extra.

- O Fortaleza vai fazer o jogo de sempre do Vojvoda. Ele não foge às características. Tentar ter a posse de bola e controlar o jogo. Isso é primordial pro time conseguir vencer. Atualmente a principal arma é o quarteto que joga mais avançado: Lucas Lima, Yago Pikachu, Moisés e Silvio Romero. Se fosse para destacar um, com certeza seria o Pikachu, que tem nove gols e sete assistências na temporada - disse.

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Ainda segundo Ricardo, o Leão do Pici teve um começo de Brasileirão abaixo das expectativas devido a maratona de jogos que o clube vem enfrentando.

- O time não começou bem pela maratona de jogos. As duas primeiras rodadas foram próximas a jogos da Libertadores, Copa do Brasil e as finais do Campeonato Cearense. Contra o Cuiabá foi um time reserva em campo. Contra o Inter o time jogou bem, mas perdeu em detalhes individuais como erros de finalização e falha do sistema defensivo no primeiro gol - concluiu Ricardo.

O retrospecto no duelo é favorável para a equipe paulista. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias do alvinegro paulista, dois empates e um triunfo dos cearenses. No último encontro entre as equipes, no Brasileirão 2021, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Cantillo.