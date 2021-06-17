Atas do CG do Santos revelam unanimidade nas contratações de Diniz e Mazzuco

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou na noite desta quarta-feira as atas da reunião do Comitê de Gestão no mês de maio. As principais discussões foram sobre a multa rescisões de Ariel Holan e as contratações do técnico Fernando Diniz e do executivo de futebol André Mazzuco. Todas as decisões foram unânimes. Confira os pontos:Reunião 19 - Dia 3 de maio

A reunião discutiu o planejamento estratégico, aprovou a proposta de patrocínio com a Dafabet para a omoplata da camisa, além de três outros acordos de marketing (Vitafor, Mega Tintas e Me Leva), um novo acordo com o clube Portuários e a rescisão do técnico Ariel Holan. O clube ainda devia ao treinador os valores correspondentes a direitos de imagem e 50% da multa de rescisão do treinador com a Universidad Católica, conforme combinado no momento da sua contratação. Ademais, foi negociado em conjunto a rescisão do contrato de trabalho dos 3 membros da comissão técnica, pois estes não pediram demissão das funções no clube.

Reunião 20 - Dia 6 de maio

A reunião discutiu e votou sobre a contratação do técnico Fernando Diniz com a chegada de mais três profissionais (auxiliar, fisiologista e preparador físico). Com o valor semelhante ao que era pago para a comissão de Ariel Holan, porém sem comissão para empresários e nem multa para eventual futura demissão, colocando a proposta em votação.Reunião 21 - Dia 10 de maio

A reunião discutiu e votou sobre as propostas para a renovação de Lucas Braga e Gabriel Pirani. Também houve votação para o desligamento de Nicolas Mauricio De O Santos (Recepcionista), Guilherme Bessa Santos (Aux. De Escritório), Edison Galvao Da Silva Filho (Monitor De Alojamento) e Natália Ferreira Pedrosa (secretaria social). A proposta do contrato com a Turner foi votada e colocada em discussão do tópico contou com a presença do advogado Pedro Felipe, que detalhou os termos de contrato com a Turner para o Campeonato Brasileiro de 2021.

O presidente apresentou o fluxo de caixa e os membros do Comitê de Gestão discutiram sobre o orçamento do clube para 2021 e o Planejamento Estratégico. José Carlos de Oliveira informou aos demais sobre os termos com os quais, em breve, o clube irá fechar um acordo tributário.

As discussões sobre reforma estatutária contaram com a presença do associado Fernando Luis Martins dos Santos. Ricardo Campanário iniciou a discussão indicando que a Mesa do Conselho Deliberativo abriu prazo para o envio de propostas de mudanças estatutárias por conselheiros. Por esse motivo, Campanário sugeriu que o Comitê de Gestão também tivesse a sua própria proposta, a ser compartilhada com a Comissão do Estatuto. Walter Schalka indicou alguns pontos que poderiam ser aperfeiçoados, como a composição do Conselho Deliberativo e o modelo eleitoral. Os membros do CG solicitaram a Fernando Santos que apresente um estudo sobre o estatuto atual paraque possam deliberar sobre o tema em reunião futura.

Reunião 22 - Dia 17 de maio

A reunião discutiu e votou sobre a contratação de André Mazzuco como gerente executivo de futebol. Foram votados também três temas s do Departamento de Marketing: acordo com a empresa License Solutions, especializada na potencialização de produtos licenciados; campanha para recuperar sócios inadimplentes e um novo período de isenção para as franquias Meninos da Vila devido às dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de Covid-19.

Vitor Sion comunicou que solicitações de três reposição de funcionários para departamentos do clube e eles foram votados: umauxiliar de cozinha para o restaurante do CT Rei Pelé, um colaborador para a área comercial de marketing e o preenchimento dos cargos vagos no futebol de base feminino.