AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ataque promissor, defesa ruim: o que o Vasco pode levar para a Série B de um jogo contra um time da Série A
futebol

Ataque promissor, defesa ruim: o que o Vasco pode levar para a Série B de um jogo contra um time da Série A

Diante do São Paulo, o Cruz-Maltino mostrou velhos problemas na retaguarda, mas também apresentou elementos ofensivos úteis para a sequência da temporada...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:30
Crédito: Cano esteve pouco inspirado contra o São Paulo, mas é o principal jogador da equipe (Miguel Schincariol
Por mais que o São Paulo esteja mal das pernas no Campeonato Brasileiro, é um time da Série A que está nas quartas de final da Copa Libertadores. É outra realidade em relação ao Vasco. Por isso mesmo, a atuação que resultou em derrota na última quarta-feira precisa ser compreendida: o que é válido e o que é um problema para o objetivo principal do time na temporada: na Série B, subir à elite.- Ficam muitas lições, situações da partida. Teve situações bem positivas, como a circulação de bola e algumas combinações interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, tivemos chance de empatar a partida, mas faltou a contundência. Não exigimos muito do Volpi. Erramos no último passe - lamentou o técnico Lisca.
De fato, o Cruz-Maltino teve chances, mobilidade e frequência no campo de ataque, nas duas etapas. Pecou na hora de finalizar as jogadas, mas o desempenho ofensivo é positivo para a sequência na Segunda Divisão. Houve lances pela direita, pelo centro e pela esquerda.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O problema é que a defesa continua dramática. Principal, mas não somente a bola aérea. Em que pese a qualidade ofensiva do Tricolor Paulista, a marcação alta mal feita deixou expostos os zagueiros do Vasco, que são altos, mas lentos.
Na Série B, cada adversário se defende de uma forma. Só que se o objetivo for tentar roubar a bola já no campo de ataque, a movimentação precisa ser melhor. Mesmo contra adversários de menor nível, a fase pouco qualificada de alguns jogadores pode pesar contra.
Em resumo: criando assim, deve ser bom para a Série B. Mas se o Vasco seguir defendendo mal assim, nem a nível de Série B vai ter jeito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo
'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados