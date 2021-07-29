Ataque promissor, defesa ruim: o que o Vasco pode levar para a Série B de um jogo contra um time da Série A

Crédito: Cano esteve pouco inspirado contra o São Paulo, mas é o principal jogador da equipe (Miguel Schincariol

Por mais que o São Paulo esteja mal das pernas no Campeonato Brasileiro, é um time da Série A que está nas quartas de final da Copa Libertadores. É outra realidade em relação ao Vasco. Por isso mesmo, a atuação que resultou em derrota na última quarta-feira precisa ser compreendida: o que é válido e o que é um problema para o objetivo principal do time na temporada: na Série B, subir à elite.- Ficam muitas lições, situações da partida. Teve situações bem positivas, como a circulação de bola e algumas combinações interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, tivemos chance de empatar a partida, mas faltou a contundência. Não exigimos muito do Volpi. Erramos no último passe - lamentou o técnico Lisca.

De fato, o Cruz-Maltino teve chances, mobilidade e frequência no campo de ataque, nas duas etapas. Pecou na hora de finalizar as jogadas, mas o desempenho ofensivo é positivo para a sequência na Segunda Divisão. Houve lances pela direita, pelo centro e pela esquerda.

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O problema é que a defesa continua dramática. Principal, mas não somente a bola aérea. Em que pese a qualidade ofensiva do Tricolor Paulista, a marcação alta mal feita deixou expostos os zagueiros do Vasco, que são altos, mas lentos.

Na Série B, cada adversário se defende de uma forma. Só que se o objetivo for tentar roubar a bola já no campo de ataque, a movimentação precisa ser melhor. Mesmo contra adversários de menor nível, a fase pouco qualificada de alguns jogadores pode pesar contra.