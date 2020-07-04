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futebol

Ataque do Santos tem a menor média de idade dos quatro grandes paulistas

Peixe aposta nos jovens no setor ofensivo e tem média de idade de 23 anos. Renyer, com 16 anos é o mais novo e Uribe, com 32, é o mais velho dos atacantes do clube praiano...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 09:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Divulgação/Santos
Não é novidade para ninguém que o Santos aposta na base para conseguir bons resultados nesta temporada. E o setor que pode validar esta tese é o ataque. O Peixe tem a menor média de idade dos quatro grandes clubes paulistas, com 23,4 anos de média. O São Paulo vem logo atrás com 25,2, seguido de Palmeiras com 25,4, e Corinthians, que tem 26,1 de média.
O jogador mais jovem no ataque do Santos é Renyer, com 16 'primaveras completadas'. O menino prodígio subiu esta temporada ao profissional do clube, disputando três partidas antes da parada pela pandemia. Já o mais velho é Uribe, que tem 32 anos. Porém, o colombiano está encostado no elenco e não deve ser utilizado por Jesualdo ao longo do ano.
De acordo com o site oficial do Peixe, o elenco conta com onze jogadores no ataque: Renyer (16 anos), Raniel (24), Tailson (21), Lucas Venuto (25), Uribe (32), Marinho (30), Kaio Jorge (18), Eduardo Sasha (28), Yuri Alberto (19), Arthur Gomes (22) e Soteldo (23).
Desses jogadores, Raniel, Kaio Jorge, Sasha, Yuri Alberto e Arthur Gomes já marcaram para o Peixe na temporada. Ranil e Sasha, com dois gols cada, são os artilheiros do time no ano.
Porém, o trio de ataque é uma dúvida na cabeça do treinador português. Para se ter uma ideia, Jesualdo repetiu o trio ofensivo em somente cinco partidas das doze disputadas. Kaio Jorge, Tailson, Arthur Gomes e até mesmo Uribe, encostado no elenco, foram testados como titulares. Kaio e Arthur se destacaram e podem ganhar novas chances com o comandante após a volta das competições, ainda sem data para retornar.

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