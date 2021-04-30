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Atacantes do Flamengo têm missão difícil para manter artilharia do Carioca no Ninho por mais um ano

Com Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Pedro - que foi o goleador do Estadual em 2018, pelo Tricolor -, Rogério Ceni conta com os artilheiros das últimas três edições do Carioca...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nos últimos anos, o rubro-negro se acostumou a ter o artilheiro do Carioca. Foi assim com Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, nas últimas duas edições, e com Paolo Guerrero, em 2017. A missão em 2021, contudo, está complicada para os atacantes do Flamengo, que joga a primeira partida da semifinal contra o Volta Redonda no sábado, às 21h05, no Maracanã. Alef Manga, justamente do rival, é o goleador isolado do Estadual, com nove gols. Com o rodízio entre titulares e reservas, quem está mais próximo do topo pelo Fla é Rodrigo Muniz, com cinco.
Ainda pelo Rubro-Negro, Vitinho, com quatro, Pedro e Gabigol, ambos com três gols no Carioca, ainda podem sonhar com a artilharia. Afinal, As semifinais contra o Volta Redonda, e as finais, caso o time avance, serão em ida e volta.Na edição anterior ao Flamengo contratar Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, artilheiros em 2019 e 2020, o goleador do Estadual foi o centraovante Pedro, que, então, vestia a camisa 9 do Fluminense, clube que o revelou. Desta forma, o técnico Rogério Ceni tem à disposição os três últimos artilheiros do Carioca.
Por Fluminense e Portuguesa, que disputam a outra vaga na decisão estadual, Fred e Emerson Carioca, com cinco e quatro gols, respectivamente, são os principais goleadores. Confira a tabela e classificação do Estadual clicando aqui!OS CANDIDATOS À ARTILHARIA NA TAÇA RIO​Com um regulamento diferente para esta edição - na qual o segundo turno será disputada pelos times que ficaram na quinta, sexta, sétima e oitava posição - existem outros candidatos à artilharia. Madureira e Vasco, que disputam uma das semifinais da Taça Rio, têm Luiz Paulo, com seis gols, e Gabriel Pec e Germán Cano, ambos cruz-maltinos com cinco gols marcados.
Na outra chave da Taça Rio, os artilheiros de Nova Iguaçu e Botafogo são, respectivamente, Anderson Künzel, com seis, e Felipe Ferreira, com dois.Os artilheiros do Campeonato Carioca nos últimos dez anos:
2020 - Gabriel Barbosa, do Flamengo, e João Carlos, do Volta Redonda - 10 gols2019 - Bruno Henrique, do Flamengo - 8 gols2018 - Pedro, do Fluminense - 7 gols2017 - Paolo Guerrero, do Flamengo - 10 gols2016 - Tiago Amaral, do Volta Redonda - 10 gols2015 - Fred, do Fluminense - 11 gols2014 - Edmílson, do Vasco - 11 gols2013 - Hernane, do Flamengo - 12 gols2012 - Somália, do Boavista, e Alecsandro, do Vasco - 12 gols2011 - Fred, do Fluminense - 10 gols

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