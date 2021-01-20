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Atacante Saldanha é emprestado pelo Bahia ao Jef United-JAP

Transação que tem validade até o final de 2021 renderá aos cofres do clube baiano R$ 500 mil...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 11:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:36

Crédito: Saldanha é cria da base do Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia
O jovem atacante Saldanha, de apenas 21 anos de idade, terá em 2021 a sua primeira experiência profissional atuando não apenas com uma camisa diferente do Bahia, mas também fora do futebol brasileiro. Isso porque tanto o Esquadrão como o Jef United, do Japão, anunciaram a transferência por empréstimo do jogador até o fim de 2021.>Faça a simulação da reta final do Bahia no Campeonato BrasileiroO acordo entre as partes renderá de imediato aos cofres do clube de Salvador a quantia de R$ 500 mil, tendo Saldanha contrato com o Esquadrão até dezembro de 2022.
Depois de ser dirigido justamente por Dado Cavalcanti no Time de Transição que disputou boa parte do Campeonato Baiano de 2020, o avante teve muitas oportunidades dentre os profissionais, mais precisamente 34 partidas e três gols assinalados.
Apesar de ser uma cria da base com relativo prestígio, quando Gabriel Novaes foi contratado pelo tricolor, o número de oportunidades para ele acabou se reduzindo e o clube viu com bons olhos sua ida a outra equipe pensando em ter mais espaço de rodagem.
Se a situação envolvendo Saldanha foi resolvida, o clube precisa, dentro das quatro linhas, elevar seu desempenho para escapar da zona de rebaixamento na reta final do Brasileirão. Em 17° colocado com 29 pontos, o time de Dado Cavalcanti recebe na Arena Fonte Nova, nessa quarta-feira (20), o Athletico-PR às 18h.

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