Atacante Saldanha é emprestado pelo Bahia ao Jef United-JAP

Crédito: Saldanha é cria da base do Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia

O jovem atacante Saldanha, de apenas 21 anos de idade, terá em 2021 a sua primeira experiência profissional atuando não apenas com uma camisa diferente do Bahia, mas também fora do futebol brasileiro. Isso porque tanto o Esquadrão como o Jef United, do Japão, anunciaram a transferência por empréstimo do jogador até o fim de 2021.>Faça a simulação da reta final do Bahia no Campeonato BrasileiroO acordo entre as partes renderá de imediato aos cofres do clube de Salvador a quantia de R$ 500 mil, tendo Saldanha contrato com o Esquadrão até dezembro de 2022.

Depois de ser dirigido justamente por Dado Cavalcanti no Time de Transição que disputou boa parte do Campeonato Baiano de 2020, o avante teve muitas oportunidades dentre os profissionais, mais precisamente 34 partidas e três gols assinalados.

Apesar de ser uma cria da base com relativo prestígio, quando Gabriel Novaes foi contratado pelo tricolor, o número de oportunidades para ele acabou se reduzindo e o clube viu com bons olhos sua ida a outra equipe pensando em ter mais espaço de rodagem.