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Atacante Rwan minimiza pressão após compra pelo Santos

Peixe pagou R$ 700 mil por 70% dos direitos sobre o jogador, que foi o autor do gol da vitória da equipe sobre o Operário-PR na estreia na Copa São Paulo de Juniores...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 11:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:57

O Santos venceu o Operário na estreia da Copa São Paulo de Futebol Junior. Saindo atrás no placar, o Peixe conseguiu a vitória com gol de Lucas Barbosa e do grande destaque do time, Rwan Seco, que carrega a famosa camisa 10 do Rei.Aos 28 minutos da segunda etapa, Rwan recebeu cruzamento na medida de Sandro Perpétuo pelo lado direito e, da entrada da área, acertou bela finalização colocada no ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro do Operário.
- Feliz demais. Gol da virada. Vitória importantíssima na estreia. Agora é concentrar para o próximo jogo - disse o jogador em entrevista ao SporTV.Rwan chegou ao Peixe na última temporada por empréstimo ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria teve o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e decidiu exercer o direito de compra pelo jogador.
Foram R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador pagos ao Flamengo de Guarulhos. O contrato vai até dezembro de 2024, podendo ser entendido caso o atleta atinja algumas metas.
- Eu jogo tranquilo (Após ter sido comprado em definitivo e multa rescisória). O que importa é o desempenho e dar alegria para torcida - completou.
O jogador decidiu trocar de empresários. Ele agora é agenciado pela Elenko Sports, um das principais empresas da área, comandada pelos empresários Fernando Garcia, Guilherme Miranda e Thiago Ferro. Antes, ele estava sendo agenciado pela Agon.
Crédito: RwancomemoraogoldavitóriadoPeixesobreoOperário-PR(Foto:TwitterdoSantos

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