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Atacante Rodolfo está perto de deixar o América-MG para acertar contrato com o Cruzeiro

O jogador de 29 anos vai ser emprestado ao time azul até o fim da Série B...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 17:33
O Cruzeiro pode anunciar em breve mais um reforço para o ataque. O centroavante Rodolfo, de 29 anos, está de saída do América-MG e está perto de um acerto com a Raposa. O negócio será um empréstimo até fim da Série B, com salários arcados pelo clube celeste. A informação do acerto foi divulgada pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo L!. O atacante vai ser uma alternativa quando Edu não estiver em campo. A Raposa tem carência no setor desde a venda de Thiago ao Ludogorets, da Bulgária. Recentemente, o clube azul tentou trazer Caio Dantas, mas o jogador do Água Santa, artilheiro da Série B 2020 pelo Sampaio Corrêa, está com uma lesão muscular que inviabilizou a sua contratação. Rodolfo será o quinto reforço do Cruzeiro para a Série B, se juntando ao goleiro Gabriel Mesquita, Neto Moura, volante e aos atacantes Rafael Silva e Leonardo Pais. O time mineiro ainda quer mais um zagueiro para a segunda divisãTodavia, o Cruzeiro ainda precisa resolver o impedimento de registro de novos atletas pelo transfer ban, da FIFA, com o com Independiente Del Valle, do Equador e uma punição da CBF, por um débito com o Atlético-AC, que, somados, estão na casa dos R$ 14 milhões. Rodolfo chegou ao América-MG em 2020, vindo do Cuiabá. Ele fez boa Série B, com sete gols no Coelho e dando quatro assistências. Entretanto, o atacante acabou perdendo espaço e agora em 2022, com as chegadas de Wellington Paulista e Aloísio, teria ainda menos chances no atual elenco americano, o que encaminhou sua saída do time americano.
Crédito: RodolfoperdeuespaçonoCoelhoepodetermaischancesdejogarnaRaposa-(MourãoPanda/América-MG

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