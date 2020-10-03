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Atacante Igor Jesus é vendido pelo Coritiba

Revelado pelo Coxa, o centroavante foi negociado com o Shabab Al Ahli Dubai Club por US$ 2 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 13:54

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:54

Crédito: Divulgação
Agora é oficial. O Coritiba confirmou a saída do atacante Igor Jesus para o Shabab Al Ahli Dubai Club. O valor da negociação é de US$ 2 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta.Aos 19 anos, o centroavante era visto como uma joia para ser negociada e a diretoria já esperava uma oferta que pudesse lucrar.
Em duas temporadas pelo time do Couto Pereira, Igor Jesus disputou 56 jogos e anotou sete gols. Em 2020 foram apenas dois gols com a camisa do Verdão.
O último jogo de Igor Jesus pelo Coxa aconteceu no dia 12 de setembro, quando a equipe foi superada pelo Athletico por 1 a 0. O atacante foi expulso na etapa final.

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