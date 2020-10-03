Atacante Igor Jesus é vendido pelo Coritiba

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Agora é oficial. O Coritiba confirmou a saída do atacante Igor Jesus para o Shabab Al Ahli Dubai Club. O valor da negociação é de US$ 2 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta.Aos 19 anos, o centroavante era visto como uma joia para ser negociada e a diretoria já esperava uma oferta que pudesse lucrar.

Em duas temporadas pelo time do Couto Pereira, Igor Jesus disputou 56 jogos e anotou sete gols. Em 2020 foram apenas dois gols com a camisa do Verdão.