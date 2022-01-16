Atacante fica distante e volante treina no Vasco: confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

O Vasco já anunciou um time inteiro de reforços a dez dias da estreia no Campeonato Carioca. Porém, o clube segue ativo no mercado e tenta novas contratações para a zaga e o ataque. Com isso, o nome de Pedro Raul ganhou força, mas por causa de exigência do Kashiwa Reysol, a negociação esfriou. Por outro lado, Matheus Barbosa, recém-contratado, treinou no CT Moacyr Barbosa.+ Diego Costa se despede do Atlético-MG, Flamengo recusa proposta por zagueiro, renovação de Salah segue travada… O Dia do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO VASCOO zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), já treina com o elenco. O lateral-esquerdo Edimar, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri já foram apresentados. O Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

Anderson Conceição chegou ao Vasco depois de deixar o Cuiabá. Weverton, Isaque e Raniel chegaram por empréstimo e os quatro já foram apresentados. Vitinho é outro emprestado e quem foi anunciado no último sábado foi Matheus Barbosa, que estava no Atlético-GO. Bruno Nazário também já treina com o grupo.

JOGADORES NA MIRAO atacante Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante A negociação com Luis Amarilla, que pertence ao Vélez Sarsfield não avançou, já que os argentinos decidiram vender o atleta. Pedro Raul é outro nome que chegou a conversar com o Vasco, mas a exigência do Kashiwa Reysol, do Japão, esfriou a transação.

+ Confira a tabela do Campeonato Carioca​QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 23 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

Mais recentemente, o clube divulgou que: Vanderlei e Leandro Castan treinarão à parte. Eles negociam as respectivas rescisões; que Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados. Tiago Reis está fora dos planos e será emprestado. O zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.

O goleiro Fintelman foi emprestado ao Bangu até o fim do Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório ao Azuriz-PR até o fim da temporada. Lucas Santos, por sua vez, deixou o Vasco e assinou com o Tombense em definitivo.

QUEM PODE SAIRO meia MT recebeu proposta e pode jogar no Athletico-PR. Bruno Gomes está treinando separadamente e pode deixar o clube por empréstimo.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Weverton, Luís Cangá, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Yuri e Matheus Barbosa; Vitinho, Isaque e Nene; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca