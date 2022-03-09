Atacante Douglas Santos, do Athletic, recebe sondagens do Cruzeiro, Avaí, Ponte Preta e Juventude

Destaque do Athletic, de São João Del Rei, no Campeonato Mineiro 2022, o atacante de 23 anos, Douglas Santos, têm despertado interesse de alguns clubes do futebol brasileiro. Cruzeiro, Avaí, Ponte Preta e Juventude sondaram a situação do jogador.

Douglas fez nove jogos pelo Athletic no Estadual e marcou dois gols, tendo presença constante, com 68% de minutos em campo e 15% nas participações em gols. No Athletic Club desde dezembro do ano passado, Douglas possui passagens pelo Rio Branco Sport Club (2019), Desportivo Brasil (2018) e Esporte Clube Bahia (2018)Douglas Santos atua como ponta-esquerda e pode se encaixar no perfil que a Raposa deseja, que vem buscando atletas para jogar nos lados do campo para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.