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futebol

Atacante do Sub-17 projeta retorno do Brasileiro para o Bahia

Adriel fala sobre a ansiedade em voltar a disputar uma partida oficial após quase sete meses de paralisação: 'Expectativa alta'...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 11:11
Crédito: Divulgação
O Brasileiro Sub-17 será reiniciado neste fim de semana após quase sete meses de paralisação, devido a pandemia do coronavírus. Um dos destaques da rodada de recomeço será o encontro entre Bahia e Chapecoense que acontece neste domingo, às 15h, com o mando de campo da equipe nordestina.
Uma das esperanças de gol do Tricolor de Aço para o confronto é Adriel. O atacante falou sobre a ansiedade que ele e o grupo estão vivendo para voltar a atuar em uma partida oficial após longo período.
- É uma felicidade muito grande poder retornar a rotina de jogos. A expectativa é alta. Foram quase sete meses de paralisação, então é natural que todos aqui estajam ansiosos para a partida com a Chapecoense. Mas o grupo está bastante focado e ciente do que precisa fazer para recomeçarmos a competição da melhor maneira possível - afirmou.
O Bahia está no Grupo A da competição e, na primeira rodada, ainda em março, foi goleado pelo Grêmio, fora de casa, por 6 a 0. A competição será disputada até o dia 20 de dezembro quando está prevista acontecer a grande final.

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