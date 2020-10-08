Atacante do Sub-17 projeta retorno do Brasileiro para o Bahia

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O Brasileiro Sub-17 será reiniciado neste fim de semana após quase sete meses de paralisação, devido a pandemia do coronavírus. Um dos destaques da rodada de recomeço será o encontro entre Bahia e Chapecoense que acontece neste domingo, às 15h, com o mando de campo da equipe nordestina.

Uma das esperanças de gol do Tricolor de Aço para o confronto é Adriel. O atacante falou sobre a ansiedade que ele e o grupo estão vivendo para voltar a atuar em uma partida oficial após longo período.

- É uma felicidade muito grande poder retornar a rotina de jogos. A expectativa é alta. Foram quase sete meses de paralisação, então é natural que todos aqui estajam ansiosos para a partida com a Chapecoense. Mas o grupo está bastante focado e ciente do que precisa fazer para recomeçarmos a competição da melhor maneira possível - afirmou.