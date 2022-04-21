Atacante do Real Madrid muda de agente, mas busca renovação

Marco Asensio, atacante do Real Madrid, se uniu à Gestifute, empresa do agente Jorge Mendes. Segundo o jornal "As", a mudança ocorreu de comum acordo com Horácio Gaggioli, ex-empresário do camisa 11, por entender que esse movimento pode beneficiar a carreira do espanhol.Apesar da mudança, o atleta pretende seguir com o Real Madrid apesar do contrato terminar ao fim da próxima temporada. O clube merengue deve entrar em contato com o entorno do jogador e com Jorge Mendes em busca de um novo acordo.

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O movimento lembra o que aconteceu com Eduardo Camavinga, meia do Real Madrid. Em 2020, o jovem deixou o agente Mousa Sissoko e se juntou ao grupo de Jonathan Barnett, que gere a carreira de Gareth Bale. Oito meses depois, a joia do Rennes assinou contrato com o Real Madrid.

Na atual temporada, Asensio vem sendo uma das principais peças do elenco comandado por Carlo Ancelotti. No Campeonato Espanhol, o atacante é o 3º goleador do plantel com nove tentos anotados, atrás apenas de Benzema e Vinícius Júnior.