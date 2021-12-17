Atacante do Manchester United pode se mudar para o Barcelona

O atacante Marcus Rashford vê com bons olhos uma saída do Manchester United para o Barcelona, segundo a agência "EFE". O atleta tem contrato com os Red Devils até 2023, mas os ingleses podem optar pela ampliação unilateral do vínculo do jogador por mais uma temporada.Na atual temporada, o camisa 10 vê seus minutos em campo caírem de forma vertiginosa. O atleta, que começou a temporada com uma lesão no ombro, encontra muita concorrência no setor ofensivo após as chegadas de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. Além disso, os Diabos Vermelhos também contam com Mason Greenwood, Martial e Cavani.

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Há três anos, os culés buscaram a contratação de Marcus Rashford, mas o atacante decidiu renovar seu vínculo com o Manchester United na época. O momento do Barcelona, que está em reconstrução, não é visto como um problema para o jogador. No entanto, o PSG também monitora a situação do inglês.

Além disso, o camisa 10 ainda não recebeu uma proposta dos Diabos Vermelhos para ampliar o seu contrato mesmo após algumas conversas. Com isso, uma saída não é descartada, embora o atleta possua um alto valor de mercado e sua saída não será simples.