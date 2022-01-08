Atacante do Flamengo, Gabigol começa a gravar segunda música

Para repetir o sucesso dentro de campo das últimas temporadas, Gabigol se reapresentou mais cedo ao Flamengo e já está treinando no Ninho do Urubu. Fora do futebol, Lil Gabi - nome artístico do atacante rubro-negro - também quer repetir o êxito e está gravando sua segunda participação em faixa produzida por Papatinho, que compartilhou imagens nas redes sociais. Veja! Nesta segunda faixa, Gabigol fará participação em música do rapper Borges. Em sua estreia como cantor, Lil Gabi cantou com Choji. "Sei Lá", produzida por Papatinho, soma mais de 22 milhões de audições no Youtube e Spotify.