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Atacante do Corinthians comemora primeira fase e projeta briga pelo título no Brasileirão sub-23

Timão se classificou com a vice-liderança do grupo A e goleada diante do CRB. Gabriel Lima falou da expectativa pelos próximos jogos do clube no Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:45
Crédito: Ag. Corinthians
A maior competição da categoria no país, o Brasileirão de Aspirantes chega em sua reta final com a promessa de grande briga pelo título. Atacante de velocidade e peça importante do elenco do Corinthians, Gabriel enaltece a qualidade do grupo e fala sobre a expectativa para a próxima fase.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
- Nosso grupo tem muita qualidade, fizemos uma boa primeira fase e vamos com tudo para melhorar ainda mais como equipe. Tenho certeza que junto com a comissão técnica e meus companheiros iremos representar muito bem o Corinthians. A expectativa é a melhor possível - disse o corintiano.
Gabriel Lima, de 23 anos, está no clube desde 2019 e sonha em poder jogar grandes jogos com a camisa alvinegra. O atleta fala sobre a alegria e dedicação que tem para continuar evoluindo como profissional.
- É sempre uma honra entrar em campo e representar essa camisa e essas cores. Nós sabemos da responsabilidade e vamos sempre nos dedicar ao máximo pelo clube e nossos torcedores. Quero trabalhar muito para poder atuar nos grandes jogos junto aos meus companheiros e retribuir tudo aquilo que o Corinthians fez e faz para mim e minha carreira. É uma grande alegria poder jogar aqui. Agora é concentrar no objetivo e tentar trazer mais um título para a fiel - finalizou.
Das 16 equipes, apenas oito continuam no torneio: Grêmio, Corinthians, Ceará, Figueirense, Fortaleza, Avaí, Bahia e Red Bull Bragantino. As equipes serão divididas novamente em grupos de quatro clubes cada com jogos de ida e volta. Para a fase seguinte, se classificam os dois melhores de cada grupo.

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