Atacante do Corinthians comemora convocação à Seleção Brasileira Feminina

Crédito: Bruno Teixeira/Ag.Corinthians

Convocada para a Seleção Brasileira Feminina, a atacante do Corinthians, Victória Albuquerque comemorou a oportunidade concedida pela técnica Pia Sundhage para amistosos nos dias 18 e 21 de setembro, em João Pessoa e Campina Grande - ainda sem adversário definido, por conta da desistência da Argentina.

- Felicidade que não cabe em mim! Poder vestir essa camisa de novo é a prova de que quando a gente se esforça, batalha, Deus vai nos retribuir. Mas esse não é um resultado só meu. Todo o time faz parte disso. Somos um grande grupo e todas participam do resultado individual de cada uma - disse a jogadora, que retorna a Amarelinha após a desconvocação de Ivana Fuso, do Manchester United-ENG, que precisaria cumprir uma quarentena de 14 dias, caso fosse integrar a Seleção.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão FemininoEm 20 jogos nesta temporada, Vic participou de 16 gols corintianos, com 10 tentos anotados e seis assistências. A atleta é a artilheira do clube no Brasileirão, ao lado de Gabi Nunes, tendo ido nove vezes às redes pela competição.

Na lista geral, as jogadoras alvinegras estão atrás apenas da palmeirense Bia Zaneratto, com 13 gols, e a são paulina Duda, com 10.

Corinthians e Palmeiras se enfrentarão na final do Brasileiro Feminino. A ida acontecerá neste domingo (12), às 21h, no Allianz Parque. A volta será na Neo Química Arena, casa do Timão, no dia 26 de setembro, às 20h.

Albuquerque não esconde a expectativa do Dérbi decisivo.

Derby é sempre muito bom, muito disputado. Essa rivalidade em campo ajuda a tornar o jogo ainda mais emocionante e competitivo. Sabemos o que precisamos fazer e vamos buscar esse título com todas as forças - destacou.