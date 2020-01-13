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Time do coração

Atacante capixaba Pedro Rocha chora ao ser apresentado no Flamengo

Jogador vestiu o manto rubro-negro oficialmente na tarde desta segunda-feira (13) e falou sobre a emoção de jogar onde sempre sonhou. Contrato é de empréstimo de um ano

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:06
Pedro Rocha foi às lágrimas ao falar sobre o sonho de jogar no Flamengo Crédito: Reprodução/Flamengo
O atacante capixaba Pedro Rocha, de 25 anos, foi o primeiro jogador contratado pelo Flamengo para a temporada 2020 e na tarde desta segunda-feira (13) o jogador foi apresentado oficialmente pelo clube carioca e vestiu o uniforme rubro-negro pela primeira vez. Bastante emocionado em vestir a camisa do clube do coração, o atleta foi às lágrimas ao falar sobre essa sensação.
"A gente escolhe o que o coração manda. Escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Escolher meu clube do coração e de toda a minha família é uma emoção muito grande. A gente sonha muito com isso, salientou Pedro Rocha.

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Contratado por empréstimo de um ano junto ao Spartak Moscou, da Rússia, Pedro Rocha ainda falou que jogar no Flamengo é realizar um sonho do pai, Jessé, que tinha o mesmo desejo, porém não conseguiu realizá-lo. "Jogo também por ele. Meu pai não conseguiu e hoje estou no Flamengo", disse.
Pedro Rocha atuou na última temporada pelo Cruzeiro, onde acabou rebaixado. O atacante reconheceu a dificuldade em lidar com a situação até então inédita na carreira, mas optou por focar nos desafios que espera encontrar no novo time e da concorrência pesada por uma vaga no ataque da equipe treinada pelo português Jorge Jesus.
"O Mister vai ter muito trabalho para este próximo ano, um quebra-cabeça para montar o time. Estou chegando para jogar e dar qualidade a mais. Muito feliz por chegar e jogar com grandes jogadores", complementou.
O Flamengo de Pedro Rocha estreia no próximo sábado na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, contra o Macaé, no Maracanã, às 16 horas.

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