Atacante capixaba Pedro Rocha chora ao ser apresentado no Flamengo

Pedro Rocha foi às lágrimas ao falar sobre o sonho de jogar no Flamengo Crédito: Reprodução/Flamengo

O atacante capixaba Pedro Rocha, de 25 anos, foi o primeiro jogador contratado pelo Flamengo para a temporada 2020 e na tarde desta segunda-feira (13) o jogador foi apresentado oficialmente pelo clube carioca e vestiu o uniforme rubro-negro pela primeira vez. Bastante emocionado em vestir a camisa do clube do coração, o atleta foi às lágrimas ao falar sobre essa sensação.

"A gente escolhe o que o coração manda. Escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Escolher meu clube do coração e de toda a minha família é uma emoção muito grande. A gente sonha muito com isso, salientou Pedro Rocha.

Contratado por empréstimo de um ano junto ao Spartak Moscou, da Rússia, Pedro Rocha ainda falou que jogar no Flamengo é realizar um sonho do pai, Jessé, que tinha o mesmo desejo, porém não conseguiu realizá-lo. "Jogo também por ele. Meu pai não conseguiu e hoje estou no Flamengo", disse.

Pedro Rocha atuou na última temporada pelo Cruzeiro, onde acabou rebaixado. O atacante reconheceu a dificuldade em lidar com a situação até então inédita na carreira, mas optou por focar nos desafios que espera encontrar no novo time e da concorrência pesada por uma vaga no ataque da equipe treinada pelo português Jorge Jesus.

"O Mister vai ter muito trabalho para este próximo ano, um quebra-cabeça para montar o time. Estou chegando para jogar e dar qualidade a mais. Muito feliz por chegar e jogar com grandes jogadores", complementou.