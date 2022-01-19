Atacante a caminho, goleiro de saída: confira saídas, chegadas e sondagens do Vasco para 2022

A movimentação do Vasco no mercado tem três negociações mais recentes: o centroavante Getúlio deverá chegar a São Januário, ao passo que Tiago Reis, da mesma posição, foi emprestado ao Botafogo-SP até o fim deste ano, quando acaba o vínculo dele com o Cruz-Maltino. E o goleiro Lucão vai defender o Red Bull Bragantino.+ Fluminense acerta com Fábio, venda de Michael tem impasse, Flamengo sonda Everton Cebolinha… A manhã do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO VASCOJá são 11 jogadores contratados pelo Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara, que estavam no CSA; o zagueiro Luis Cangá, ex-Delfín (EQU); os laterais Weverton e Edimar, ex-Red Bull Bragantino.

O zagueiro Anderson Conceição deixou o Cuiabá. Os meias Vitinho e Isaque mais o centroavante Raniel chegaram por empréstimo. Matheus Barbosa e Bruno Nazário também já foram apresentados.

O Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

JOGADORES NA MIRAOs atacantes Caio Dantas e Luis Amarilla, foram desejados, mas não acertaram. Pedro Raul foi outro, mas não houve acordo. Getúlio, ex-jogador do Avaí, é quem está por detalhes.

+ Confira a tabela do Campeonato Carioca​QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 23 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano também deixaram o clube.

Tiago Reis foi para o Botafogo-SP. O goleiro Fintelman rumou ao Bangu até o fim do Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório para o Azuriz (PR) até o fim da temporada. Lucas Santos, por sua vez, deixou o Vasco e assinou com o Tombense em definitivo.

Vanderlei e Leandro Castan estão treinando separadamente enquanto negociam as respectivas rescisões; Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados. O zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.

QUEM PODE SAIRO meia MT recebeu proposta do Athletico-PR, mas vai ficar no Vasco. Bruno Gomes está treinando separadamente e pode deixar o clube por empréstimo.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Weverton, Luís Cangá, Anderson Conceição e Edimar; Yuri e Matheus Barbosa; Vitinho, Nene e Bruno Nazário; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca