Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho

Com pouco espaço no elenco do Barcelona, o meia-atacante Philippe Coutinho está perto de acertar seu retorno ao futebol inglês. Ex-jogador do Liverpool, o camisa 14 deverá ser reforço do Aston Villa, que tem negociações avançadas com o clube catalão para um empréstimo do brasileiro.A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa espanhola, como a rádio "Cadena Cope", além de outros veículos. Coutinho é um pedido do técnico Steven Gerrard, que assumiu a equipe de Birmingham em novembro. Eles foram companheiros no Liverpool entre 2012 e 2015.

Na atual temporada, Philippe Coutinho entrou em campo 16 vezes, mas apenas cinco delas como titular. O meia-atacante brasileiro marcou dois gols e não deu assistências.

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O Barcelona tem pressa para fechar a negociação, uma vez que precisa se desfazer de alguns jogadores para inscrever outros no Campeonato Espanhol, como é o caso de Ferrán Torres. Philippe Coutinho é dono do maior salário do elenco do Barcelona, o que aliviaria a folha do clube blaugrana.

Philippe Coutinho chegou a ser alvo de outros clubes no futebol europeu, como o Arsenal, mas as negociações não avançaram. Segundo a imprensa catalã, o Flamengo também sonhou com um empréstimo do brasileiro.