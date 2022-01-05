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Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho

Brasileiro de 29 anos está sem espaço no clube catalão e reencontrará Gerrard, técnico dos Villans, que foi seu companheiro no Liverpool. Arsenal e Flamengo sonharam com o meia...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 15:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:57

Com pouco espaço no elenco do Barcelona, o meia-atacante Philippe Coutinho está perto de acertar seu retorno ao futebol inglês. Ex-jogador do Liverpool, o camisa 14 deverá ser reforço do Aston Villa, que tem negociações avançadas com o clube catalão para um empréstimo do brasileiro.A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa espanhola, como a rádio "Cadena Cope", além de outros veículos. Coutinho é um pedido do técnico Steven Gerrard, que assumiu a equipe de Birmingham em novembro. Eles foram companheiros no Liverpool entre 2012 e 2015.
Na atual temporada, Philippe Coutinho entrou em campo 16 vezes, mas apenas cinco delas como titular. O meia-atacante brasileiro marcou dois gols e não deu assistências.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
O Barcelona tem pressa para fechar a negociação, uma vez que precisa se desfazer de alguns jogadores para inscrever outros no Campeonato Espanhol, como é o caso de Ferrán Torres. Philippe Coutinho é dono do maior salário do elenco do Barcelona, o que aliviaria a folha do clube blaugrana.
Philippe Coutinho chegou a ser alvo de outros clubes no futebol europeu, como o Arsenal, mas as negociações não avançaram. Segundo a imprensa catalã, o Flamengo também sonhou com um empréstimo do brasileiro.
Crédito: PhilippeCoutinhochegouaoBarcelonaháquatroanos,masnuncasefirmou(Foto:JOSEJORDAN/AFP

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