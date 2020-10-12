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futebol

Ascensão do Botafogo passa pela perspicácia de Keisuke Honda

Camisa 4 sinaliza o quanto está 'ambientado' ao posicionamento mais adiantado e contribui para o leque de alternativas ofensivas do Glorioso nas partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 06:45

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 06:45

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O progresso ofensivo do Botafogo no Campeonato Brasileiro passou por um novo olhar em relação ao posicionamento de Keisuke Honda. O camisa 4 não decepcionou ao receber a missão de reger o meio alvinegro e fez a equipe saltar na classificação.
O técnico Bruno Lazaroni valoriza não só a qualidade do meia, como também o fato de ele ser prestativo para a equipe.
- Honda é um jogador muito profissional, se coloca à disposição para ajudar a equipe, assim como o Kalou e os outros jogadores. A utilização dele também foi em virtude da ausência do Bruno Nazário, que por característica era o jogador que desempenhava essa função - declarou, durante entrevista divulgada pela Botafogo TV, sobre o astro atuar mais avançado.
A dedicação de Honda ficou nítida nos números da vitória por 2 a 1 do Alvinegro sobre o Sport. Com mais fôlego (a ponto de superar o adversário em velocidade em uma chance na qual driblou o goleiro e só não marcar porque a bola bateu pelo lado de fora da rede).
O meia ainda evidenciou seu oportunismo, ao aproveitar a bola mal rebatida com os pés por Luan Polli no duelo na Ilha do Retiro.
Durante os 90 minutos, o jogador de 34 anos acertou 24 dos 27 passes distribuídos na partida (aproveitamento de 89%) e venceu cinco dos oito duelos disputados, de acordo com os dados do site SofaScore. A visão de jogo do nipônico ampliou o leque de oportunidades de gol da maneira como o Glorioso desejava.
Afinal, o camisa 4 se mostrou mais entrosado com a linha de frente, criando jogadas com mais precisão para o trio Rhuan, Kalou e Pedro Raul. À medida que aumentar o entrosamento, a tendência é que o Botafogo se torne incisivo.
Obstinado por "dar continuidade ao bom trabalho" no Glorioso, o técnico Bruno Lazaroni já sabe que poder contar com o ímpeto de Keisuke Honda como um bom caminho para elevar o padrão da sua equipe.

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