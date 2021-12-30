Às vésperas do fim de 2021, Fluminense tem quatro nomes na mira para a próxima temporada

Às vésperas do fim de 2021, o Fluminense ainda busca nomes para completar os reforços de 2022. Após contratar o volante Felipe Melo, o atacante Willian Bigode e o lateral Mario Pineida, o Tricolor tenta finalizar algumas negociações para reforçar outros setores do elenco. Assim, o clube fecha o ano com quatro jogadores no radar. Para o setor ofensivo, o Fluminense tinha interesse em contratar Ricardo Goulart, ex-Guanghzou Evergrande. Contudo, o clube acabou desistindo da negociação. Por outro lado, as conversas com Germán Cano voltaram a esquentar. O atacante enviou uma contraproposta ao clube, e deve negociar os detalhes do vínculo no início de 2022. Sem Hudson, que irá manter o vínculo somente até o final de sua recuperação, o Flu também saiu em busca de um meia. Desta forma, a diretoria tricolor procurou Nathan, de 25 anos, que recebeu um sinal verde da diretoria do Atlético-MG para um empréstimo. Porém, a possível saída de Cuca do time pode alterar os planos do jogador. Embora Pineida já esteja inserindo no time, o Tricolor acertou com outro lateral-esquerdo. Cristiano, do Sheriff, teve a contratação encaminhada por R$7 milhões, com vínculo por três anos. O jogador, que foi destaque na Liga dos Campeões neste ano, deve ser anunciado nos próximos dias. Por fim, David Duarte também está próximo de ser oficializado pelo clube. Com pré-contrato desde novembro, o zagueiro já havia tentado a liberação do Goiás para reforçar o Flu na última temporada. Em live na FluTV, o presidente Mário Bittencourt anunciou que o atleta já estava acertado para compor o time na próxima temporada.