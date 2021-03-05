Às vésperas da final da Copa do Brasil, Felipe Melo prega cautela para não ‘repetir erros do passado’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O fim da temporada se aproxima e o Palmeiras busca encerrar este vitorioso ano com mais um título, sendo este o tetracampeonato da Copa do Brasil. Sobre isso, o capitão alviverde, Felipe Melo, falou com a TV Palmeiras, pregando cautela para a partida final da competição.>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

— Último jogo da temporada, a gente sabe que vai ser muito difícil, haja visto o que aconteceu em outras ocasiões nas quais saímos vencedores do primeiro jogo e todo mundo sabe o que aconteceu no segundo. Estamos trabalhando de forma muito forte, com muita concentração e muito focados. Realmente, é entrar em campo e não repetir os erros do passado. A gente sabe que não é fácil, mas tampouco é impossível.

O atleta comentou, também, sobre a vontade de fazer história no clube, sendo o título do torneio o único relevante no país que o volante não venceu com as cores do Verdão.

— A gente está na metade da escada, digamos assim, de construir uma história tão linda nesse clube, todos nós que fazemos parte do elenco. Falta a outra metade da escada. Estamos trabalhando bastante para não repetir os erros e estar estar bem preparados, bem focados, para que essa Copa do Brasil fique na nossa casa.Por fim, o camisa 30 celebrou os sucessos que teve no Maior Campeão Nacional desde 2017, quando voltou ao Brasil.

— A gente vem demonstrando que tem mérito em tudo isso que estamos construindo dentro do clube. Não posso deixar de agradecer a Deus, foi Ele que colocou na minha cabeça quando estava na Inter de Milão. Até pessoas da minha família falaram para ficar, não voltar. Eu tinha um sonho, apesar de ter vencido coisas no Brasil ainda jovem, de voltar e me tornar ídolo de um grande clube como é o Palmeiras, ganhar títulos de expressão e não sendo coadjuvante, sendo peça principal. Isso tem acontecido