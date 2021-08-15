Às vésperas da decisão, equipe sub-17 do Vasco finaliza preparação de olho no título do Brasileirão

Crédito: Matheus Babo/Vasco

O Vasco conquistou uma boa vantagem na decisão do Brasileiro Sub-17 ao derrotar por Flamengo por 3 a 1 em São Januário na última quinta. Com isso, o time pode até perder por um gol de diferença que ergue a taça nesta segunda, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira. Os Meninos da Colina encerraram a preparação para o segundo jogo da final no CT de Caxias.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Vale destacar que a partida terá transmissão do SporTV e da CBF TV (através da plataforma Eleven Sports). Na última atividade antes da final, o técnico Igor Guerra realizou um trabalho tático e em entrevista ao site oficial do clube projetou o duelo.

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– A expectativa é de mais um excelente jogo. Os meninos estão muito focados, querem entrar para vencer mais uma partida e acredito que vamos ter um ótimo desempenho em campo. Os dias de preparação foram muito bons e o rendimento muito positivo – disse Igor.

Além dele, o zagueiro Roger também comentou sobre os treinamentos e disse que apesar da vantagem, o time deve manter o foco para conquistar a taça no clássico.

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