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Às vésperas da decisão, equipe sub-17 do Vasco finaliza preparação de olho no título do Brasileirão

No CT de Caxias, Meninos da Colina participaram de um trabalho tático comandado por  Igor Guerra. Equipe pode até perder por um gol que conquista a taça em Volta Redonda
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LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 16:35

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 16:35

Crédito: Matheus Babo/Vasco
O Vasco conquistou uma boa vantagem na decisão do Brasileiro Sub-17 ao derrotar por Flamengo por 3 a 1 em São Januário na última quinta. Com isso, o time pode até perder por um gol de diferença que ergue a taça nesta segunda, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira. Os Meninos da Colina encerraram a preparação para o segundo jogo da final no CT de Caxias.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Vale destacar que a partida terá transmissão do SporTV e da CBF TV (através da plataforma Eleven Sports). Na última atividade antes da final, o técnico Igor Guerra realizou um trabalho tático e em entrevista ao site oficial do clube projetou o duelo.
+ Após revés, Vasco treina em Belém e inicia preparação para a partida contra o Londrina na quarta
– A expectativa é de mais um excelente jogo. Os meninos estão muito focados, querem entrar para vencer mais uma partida e acredito que vamos ter um ótimo desempenho em campo. Os dias de preparação foram muito bons e o rendimento muito positivo – disse Igor.
Além dele, o zagueiro Roger também comentou sobre os treinamentos e disse que apesar da vantagem, o time deve manter o foco para conquistar a taça no clássico.
+ Halls estreou pelo Vasco! Relembre a primeira partida dos Meninos da Colina no time profissional
– O time vem treinando muito bem. Estamos com a vantagem, mas sabemos que não podemos contar só com ela. Temos que manter o desempenho dos treinamentos e entrar no jogo para vencer. Estamos muito confiantes em sair com a vitória e com o título - alertou o zagueiro.

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