As intenções do Flamengo no mercado a 15 dias do prazo de inscrição para a Libertadores

Na última quinta-feira, o Flamengo apresentou Pablo, o terceiro reforço para a atual temporada, e já indicou que não irá parar por aí, embora tenha negado os rumores recentes e não tenha externado as posições mais carentes, em recente entrevista coletiva de dirigentes. Mas, visando a Libertadores, o prazo para inscrever novos atletas passa a ficar apertado.

Assim como todos os clubes que iniciarão a disputa na fase de grupos, o Flamengo pode enviar uma lista com 50 atletas inscritos (máximo) até às 18h (de Brasília) do dia 2 de abril. Até lá, em duas semanas, o clube busca contar com um goleiro, um volante e mais um atacante. Pelo menos mais três reforços seria o melhor do mundos, apesar das naturais dificuldades.

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Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, considera que o Fla já possui um plantel "apto" a conquistar o título da Libertadores e se mostrou tranquilo em relação ao prazo final para inscrição dos possíveis reforços.

Diretor executivo de futebol do Fla, Bruno Spindel foi enfático ao dizer que "não há nada" em relação aos goleiros e a outros jogadores, como o meio-campista Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, e Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe.

Ambos já foram consultados, mas as negociações ainda não se encontram em estágio avançado. Mas o Flamengo, com tais perfis, reforça o desejo do Mister em ter um volante "área a área", que entregue intensidade com e sem a bola dentro de sua proposta de jogo, e um ponta arisco que atue pela esquerda e o dê amplitude ao ataque, bem como costuma atuar Diego Rossi e como quis Sousa com Bruno Henrique no último jogo, contra o Vasco.

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A acompanhar as próximas duas semanas para ver se tais setores serão encorpados e facilitarão o trabalho de Paulo Sousa até o início da Libertadores, cujo sorteio dos grupos ocorrerá no dia 25 de março (veja os potes aqui).