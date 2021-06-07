Ary Borges ironiza arbitragem por expulsão no Choque-Rainha pelo Brasileirão Feminino

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Um dos destaques do Palmeiras Feminino, a meio-campista Ary Borges esteve envolvida em dois lances capitais no Choque-Rainha deste domingo (6), que acabou empatado em 1 a 1. Além de ter sofrido um pênalti claro, não marcado por Daiane Muniz dos Santos, a meia foi expulsa após ter sido agredida por Gislaine, do São Paulo, com um soco.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino 2021 e faça sua simulação

Algumas horas depois do apito final no clássico, a atleta utilizou sua conta do Twitter para ironizar a decisão tomada pela árbitra do jogo. No post, Ary pediu desculpas por “direcionar o rosto ao punho de outra pessoa. Foi no calor do jogo e essas coisas acontecem, desculpa mesmo!!!” Apesar do erro contra o Palmeiras, o lance não pode ser contestado em campo, uma vez que o Brasileiro Feminino A1, diferente do Brasileiro masculino, não conta com VAR em suas partidas. O árbitro de vídeo só será utilizado nas semifinais e na decisão do campeonato.