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Artur celebra vitória do Bragantino sobre o Palmeiras, mas destaca 'pés no chão' de olho na sequência do ano

Destaque do Massa Bruta no duelo deste sábado, atacante almeja novo triunfo da equipe, desta vez diante do Atlético-GO, no Nabi Abi Chedid...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 00:02

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 00:02
Crédito: Artur voltou a se destacar com a camisa do Red Bull Bragantino (Divulgação / Twitter Bragantino
A vitória por 4 a 2 sobre o Palmeiras, na noite deste sábado, em pleno Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, recolocou o Red Bull Bragantino no caminho das vitórias na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSobre o triunfo alcançado, o atacante Artur, destaque com dois gols marcados, não escondeu tamanha felicidade por ajudar seu time. Para o craque, a comemoração do 4º gol (seu segundo no jogo), foi um desabafo já que o Verdão mostrou poder de reação ao sair perdendo por 3 a 0.
- Foi um desabafo. Estava 3 a 0, depois 3 a 2. O jogo ficou apertado. Fiz o gol, foi um desabafo. Esfriou o jogo também. Estávamos com o risco de levar o empate. Agradecer a Deus. Estou vivendo um momento maravilhoso na minha carreira. Agradeço à minha equipe também, estamos nos consolidando. Seis jogos sem vencer e chegar aqui na arena, com torcida, contra o Palmeiras, a gente sabe a dificuldade. Sair com os três pontos é gratificante, ainda mais com dois gols. Agora é manter os pés no chão, porque terça-feira já tem mais contra o Atlético-GO - disse em entrevista ao 'Premiere'.
Artur espera que, para o jogo da próxima terça-feira, no Nabi Abi Chedid, diante do Atlético-GO, a história possa ser diferente do que foi em relação aos últimos jogos em casa, quando a equipe tropeçou de forma consecutiva.
- Estava até comentando que é melhor só jogarmos fora de casa (risos). Brincadeiras à parte, temos mesmo que concentrar um pouco mais. A gente sempre sai na frente e, por bobeira, levamos gols bobos. Não podemos errar. Agora é descansar, porque terça-feira em casa a gente tem que virar essa chavinha - concluiu.

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