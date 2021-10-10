Artur celebra vitória do Bragantino sobre o Palmeiras, mas destaca 'pés no chão' de olho na sequência do ano

Crédito: Artur voltou a se destacar com a camisa do Red Bull Bragantino (Divulgação / Twitter Bragantino

A vitória por 4 a 2 sobre o Palmeiras, na noite deste sábado, em pleno Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, recolocou o Red Bull Bragantino no caminho das vitórias na competição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSobre o triunfo alcançado, o atacante Artur, destaque com dois gols marcados, não escondeu tamanha felicidade por ajudar seu time. Para o craque, a comemoração do 4º gol (seu segundo no jogo), foi um desabafo já que o Verdão mostrou poder de reação ao sair perdendo por 3 a 0.

- Foi um desabafo. Estava 3 a 0, depois 3 a 2. O jogo ficou apertado. Fiz o gol, foi um desabafo. Esfriou o jogo também. Estávamos com o risco de levar o empate. Agradecer a Deus. Estou vivendo um momento maravilhoso na minha carreira. Agradeço à minha equipe também, estamos nos consolidando. Seis jogos sem vencer e chegar aqui na arena, com torcida, contra o Palmeiras, a gente sabe a dificuldade. Sair com os três pontos é gratificante, ainda mais com dois gols. Agora é manter os pés no chão, porque terça-feira já tem mais contra o Atlético-GO - disse em entrevista ao 'Premiere'.

Artur espera que, para o jogo da próxima terça-feira, no Nabi Abi Chedid, diante do Atlético-GO, a história possa ser diferente do que foi em relação aos últimos jogos em casa, quando a equipe tropeçou de forma consecutiva.