Artilheiro, quem mais jogou e o mais indisciplinado do Santos no BR-21

O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro 2021 na 10ª colocação e vai receber cerca de R$ 18,1 milhões de premiação. A equipe de Fábio Carille ainda se classificou para a fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022.O Peixe fez 50 pontos com 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas somando 35 gols marcados e 40 sofridos nas 38 rodadas. Confira outras estatísticas da equipe.Artilheiro
Marinho foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com seis gols. O camisa 11 marcou diante o Ceará, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Chapecoense.
Indisciplina
Marinho é o jogador mais indisciplinado do Peixe no Brasileiro com 9 cartões amarelos. Ele levou contra Bahia, Grêmio, Atlético-MG (primeiro e segundo turno), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, São Paulo e Fluminense.
Mais minutos
Marcos Guilherme é o jogador que mais atuou pelo Santos no Brasileiro, ao todo são 35 jogos somando 2.702 minutos em campo. Peça chave e polivalente com os técnicos Fernando Diniz e Carille, o atacante está por empréstimo ao Peixe até 30 de junho de 2022.