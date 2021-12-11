futebol

Artilheiro, quem mais jogou e o mais indisciplinado do Santos no BR-21

Marinho, que terminou a temporada bastante criticado pelo rendimento, liderou as estatísticas do Santos em dois quesitos: um positivo e um negativo...
Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:09

O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro 2021 na 10ª colocação e vai receber cerca de R$ 18,1 milhões de premiação. A equipe de Fábio Carille ainda se classificou para a fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022.O Peixe fez 50 pontos com 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas somando 35 gols marcados e 40 sofridos nas 38 rodadas. Confira outras estatísticas da equipe.Artilheiro
Marinho foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com seis gols. O camisa 11 marcou diante o Ceará, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Chapecoense.
Marinho é o jogador mais indisciplinado do Peixe no Brasileiro com 9 cartões amarelos. Ele levou contra Bahia, Grêmio, Atlético-MG (primeiro e segundo turno), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, São Paulo e Fluminense.
Marcos Guilherme é o jogador que mais atuou pelo Santos no Brasileiro, ao todo são 35 jogos somando 2.702 minutos em campo. Peça chave e polivalente com os técnicos Fernando Diniz e Carille, o atacante está por empréstimo ao Peixe até 30 de junho de 2022.
Crédito: MarinhoterminouoBrasileirão2021comoprincipalartilheirodoSantos(Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

