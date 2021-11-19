Artilheiro marca e Santos vence a Ponte Preta no Paulista Sub-20

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na partida nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, no jogo de ida da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols santistas foram marcados por Gustavo Moreira e Rwan Seco, que pode deixar o clube no final da temporada.A partida de volta contra a Ponte Preta está marcada para às 15 horas desta quinta-feira (25), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Com a vitória em casa, os Meninos da Vila jogam pelo empate para conquistar a classificação para as quartas-de-final. Uma derrota santista por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades.
O jogo
O Santos teve falta perigosa para cobrar aos cinco minutos de jogo. Pela direta, poucos centímetros da grande área, Lucas Barbosa foi para a cobrança. O camisa 11 bateu na bola com muita força e o goleiro Gabriel teve dificuldades para segurar a bola em dois tempos.Mas foi a Ponte Preta que abriu o placar no CT Rei Pelé, aos 15 minutos de jogo. Matheus Alisson recebeu pela esquerda da entrada da área e acertou bela finalização colocada, sem chances de defesa para Breno.
Pouco depois, aos 20 minutos, o Peixe tentou responder com Lucas Barbosa. Lucas recebeu pela intermediária e soltou chute com muita força para o gol. No entanto, a bola saiu a poucos centímetros do travessão, deixando alerta e defesa adversária.
Na segunda etapa, o Alvinegro Praiano igualou o marcador ainda aos três minutos, com gol de cabeça de Gustavo Moreira. Em jogada ensaiada na cobrança de falta pela direita, Sandro ajeitou para Pedrinho, que cruzou com precisão para o zagueiro santista. Gustavo subiu mais que todos os marcadores e escorou para o fundo das redes.
E aos 16 minutos do segundo tempo, os Meninos da Vila já alcançaram a virada com o artilheiro da equipe, Rwan Seco. Lucas Barbosa recebeu pela esquerda do campo de ataque e arriscou a finalização cruzada com muita força. No rebote do goleiro, Fernandinho ajeitou na pequena área para Rwan prontamente colocar a bola no fundo das redes.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 2 X 1 PONTE PRETALocal: CT Rei Pelé, em Santos (SP)Data: sexta-feira, 18 de novembro de 2021Horário: 15hÁrbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAssistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Alison Alberto dos SantosCartão Amarelo: (SFC) Gustavo Moreira e Sandro; (AAPP) Felipinho, Bruno José e GabrielGols: (AAPP) Matheus Alisson, aos 15′ do 1ºT; (SFC) Gustavo Moreira, aos 3′ e Rwan Seco, aos 16′ do 2ºTSantos FC: Breno; Sandro, Gustavo Moreira, Jair Paula (Matheus Nunes) e Pedrinho; Jhonnathan, João Victor (Weslley Patati) e Rwan Seco; João Pistelli (Fernandinho), Lucas Barbosa (Lucas Pires) e Victor Michell (Nycollas Lopo). Técnico: Thiago MacedoPonte Preta: Gabriel; Cauê (Gabriel), Henrique, Euller e Alex Girolli; Igor Maduro, Amaral (Diogo), Felipinho e Bruno José; Matheus Alisson e Thiago. Técnico: Eduardo Abdo