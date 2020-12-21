Artilheiro, Kayky comemora título do Brasileirão sub-17 e agradece apoio da torcida do Fluminense

Crédito: Kayky foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro sub-17 com 12 gols (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro sub-17, nesta segunda, ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada. Artilheiro da competição ao estufar as redes 12 vezes, o jovem atacante Kayky dedicou seus gols à equipe e afirmou que essa geração dará muitas alegrias ao Tricolor no futuro.

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- Queria a gradecer a equipe, pois sem eles eu não faria esses doze gols. Como eu venho falando durante o campeonato: nossa equipe é muito agressiva. Fico muito feliz com os meus companheiros dentro de campo. Graças a Deus estou sendo eficiente e estou fazendo os gols. Mas dedico esses gols à minha equipe e conseguimos ser campeões - disse.

– Recado que quero passar é que a gente fica muito feliz com o apoio que eles (torcedores) vêm dando para a base. É um clube que revela muito, então a torcida deles é fundamental para a gente. Podem aguardar, porque a gente vai dar um futuro brilhante para o Fluminense – completou.