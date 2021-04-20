Artilheiro do Carioca revela sonho de voltar ao Santos

O Campeonato Carioca tem atacantes como Bruno Henrique, Gabigol e Pedro (todos do Flamengo), Fred e Nenê (Fluminense) e German Cano (Vasco). No entanto, a artilharia da competição é de um atleta do Volta Redonda, que tem o sonho de voltar a jogar no Santos: Alef Manga.Com nove gols, Alef Manga lidera disparado a artilharia do Carioca. Ele tem 26 anos, passou pelas categorias de base ainda muito jovem, com 13 anos, treinou com Neymar, Gabigol, Thiago Maia, mas não ficou muito tempo no clube. Nascido em Santos, o jogador foi para o Jabaquara, onde estreou no profissional.

Depois do Jabuca, Alef Manga rodou por diversos clubes, superou lesões e voltou a se destacar no Carioca deste ano, mas não esqueceu do Peixe. Ele sonha em voltar ao clube e ter sua imagem no muro. - Meu pai e minha mãe conversavam muito comigo para não desistir, para correr atrás do meu sonho. E, desde pequeno até hoje, meu sonho é voltar para o Santos. Às vezes, eu passo ali pelo muro do Santos, porque minha casa é ali perto, e penso que minha imagem poderia estar ali no muro um dia - afirmou o jogador, em entrevista ao site ge.com.