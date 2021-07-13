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Artilheiro do Botafogo, Chay diz que foi 'escolhido' e afirma: 'Darei a minha vida pelo acesso'

Pelas redes sociais, o atacante do Alvinegro Carioca ainda destacou que jogar no clube de Nilton Santos e Garrincha 'é para poucos'...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A fase do Botafogo não é boa tanto dentro, quanto fora de campo. No entanto, um dos poucos jogadores que se "salvam" dessa situação é Chay. Com moral com a torcida, o atacante, pelas redes sociais, mostrou gratidão por jogar no clube de Garrincha e Nilton Santos e garantiu que dará a vida pelo acesso para a primeira divisão.
> ATUAÇÕES: Chay recebe a maior nota do Botafogo no empate com o Cruzeiro- Jogar no clube em que Garrincha e Nilton Santos atuaram é para poucos. Fui escolhido e, aqui, darei a minha vida pelo acesso. A estrela solitária voltará a brilhar na elite - disse o atacante.
> Veja a tabela da Série B
Depois do hat-trick no empate contra o Cruzeiro, no último sábado, Chay, inclusive, se tornou o artilheiro do Botafogo na Série B, com seis gols marcados. Ele ultrapassou o centroavante Rafael Navarro, que vem atrás, com quatro. Vale lembrar que foi a primeira vez que um jogador do Alvinegro marcou pelo menos três gols em uma partida na competição.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão

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