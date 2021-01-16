Artilheiro da era Abel Ferreira, Raphael Veiga é o meia que precisa de menos minutos para marcar no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com oito gols marcados na era Abel Ferreira, Raphael Veiga é o artilheiro do time desde a chegada do treinador português ao Brasil. Autor do único gol do Verdão no empate contra o Grêmio, o camisa 23 é o meia que precisa de menos minutos para marcar gols no Campeonato Brasileiro.

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Reserva e praticamente descartado do time com Vanderlei Luxemburgo, Raphael Veiga teve um início de ano ruim no Palmeiras. No Campeonato Paulista o meia foi pouco participativo e quase não teve destaque na conquista do título, marcando apenas um gol e sem dar nenhuma assistência.

Desde 2017 no clube, o ex-jogador do Coritiba ganhou a titularidade com Andrey Lopes e passou a ser um dos atletas mais importantes do elenco com Abel Ferreira. Durante o trabalho do técnico português, Veiga é o artilheiro do time com oito gols marcados.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosNo Campeonato Brasileiro, os números do meia são expressivos. Tendo 20 jogos disputados, Raphael Veiga é o meia que precisa de menos minutos para marcar gols na competição nacional. Com nove gols, seis deles na era Abel, o meio-campista precisa de 128 minutos para balançar as redes.

Vivendo sua melhor fase desde a chegada no Palmeiras, Veiga é o artilheiro do time no Brasileirão e o jogador que mais participa de lances decisivos do elenco em toda a competição.