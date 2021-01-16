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Artilheiro da era Abel Ferreira, Raphael Veiga é o meia que precisa de menos minutos para marcar no Brasileirão

O camisa 23 marcou seu nono gol e assumiu a artilharia isolada do Palmeiras na competição...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com oito gols marcados na era Abel Ferreira, Raphael Veiga é o artilheiro do time desde a chegada do treinador português ao Brasil. Autor do único gol do Verdão no empate contra o Grêmio, o camisa 23 é o meia que precisa de menos minutos para marcar gols no Campeonato Brasileiro.
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Reserva e praticamente descartado do time com Vanderlei Luxemburgo, Raphael Veiga teve um início de ano ruim no Palmeiras. No Campeonato Paulista o meia foi pouco participativo e quase não teve destaque na conquista do título, marcando apenas um gol e sem dar nenhuma assistência.
Desde 2017 no clube, o ex-jogador do Coritiba ganhou a titularidade com Andrey Lopes e passou a ser um dos atletas mais importantes do elenco com Abel Ferreira. Durante o trabalho do técnico português, Veiga é o artilheiro do time com oito gols marcados.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosNo Campeonato Brasileiro, os números do meia são expressivos. Tendo 20 jogos disputados, Raphael Veiga é o meia que precisa de menos minutos para marcar gols na competição nacional. Com nove gols, seis deles na era Abel, o meio-campista precisa de 128 minutos para balançar as redes.
Vivendo sua melhor fase desde a chegada no Palmeiras, Veiga é o artilheiro do time no Brasileirão e o jogador que mais participa de lances decisivos do elenco em toda a competição.
Ainda com foco no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, diante do rival Corinthians.

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