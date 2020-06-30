Artilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Depois de empréstimo ao Marcílio Dias-SC, o atacante Carlinhos está de volta ao Corinthians. O jovem da base do clube, porém, ficará aos cuidados da equipe sub-23 enquanto procura um novo destino. A informação foi publicada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.

Carlinhos se destacou em 2017, quando foi artilheiro da Copinha defendendo o Timão, que foi o campeão naquele ano. Em 2020 ele estava emprestado ao Marcílio Dias até o fim do mês de abril, no entanto mesmo com a pandemia de coronavírus, não teve o contrato prorrogado para o restante do Campeonato Catarinense e assim retornou para o seu o clube de origem.

Acontece que no Corinthians o centroavante de 23 anos não terá espaço, já que não será utilizado pelos profissionais e há tempos não tem idade para a base. Sendo assim, ele ficará como jogador da equipe sub-23, que ainda não tem um calendário previsto para depois da paralisação dos jogos, ou seja, daqui até dezembro, quando termina seu vínculo com o Timão, pode ficar sem jogar.