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futebol

Artilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao Corinthians

Carlinhos foi emprestado ao Marcílio Dias-SC até o mês de abril, mas não teve contrato prorrogado. No retorno ao Timão, está no elenco do sub-23 e tem vínculo até dezembro...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 20:51
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Depois de empréstimo ao Marcílio Dias-SC, o atacante Carlinhos está de volta ao Corinthians. O jovem da base do clube, porém, ficará aos cuidados da equipe sub-23 enquanto procura um novo destino. A informação foi publicada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.
Carlinhos se destacou em 2017, quando foi artilheiro da Copinha defendendo o Timão, que foi o campeão naquele ano. Em 2020 ele estava emprestado ao Marcílio Dias até o fim do mês de abril, no entanto mesmo com a pandemia de coronavírus, não teve o contrato prorrogado para o restante do Campeonato Catarinense e assim retornou para o seu o clube de origem.
Acontece que no Corinthians o centroavante de 23 anos não terá espaço, já que não será utilizado pelos profissionais e há tempos não tem idade para a base. Sendo assim, ele ficará como jogador da equipe sub-23, que ainda não tem um calendário previsto para depois da paralisação dos jogos, ou seja, daqui até dezembro, quando termina seu vínculo com o Timão, pode ficar sem jogar.
A ideia é que nesse meio tempo Carlinhos encontre um destino para um novo empréstimo ou ficará treinando no clube até o fim do contrato. O atacante fez apenas dois jogos como profissional do Corinthians. A partir de 2018, ele passou a ser emprestado e vestiu a camisa de Oeste, Novorizontino e Vila Nova. Em seu último time, o Marcílio Dias, atuou em quatro partidas e não marcou.E MAIS:VÍDEO: Elenco do Corinthians faz teste de potência e circuito em campoAfastados são liberados e Timão volta a treinar com elenco completoTimão sofre bloqueio judicial de R$ 500 mil em ação de Marcelo MattosCorinthians encaminha venda de Gustagol para clube da Coreia do SulRelembre os 'garçons' de Jô nos gols de sua 2ª passagem pelo TimãoCom Neto, Corinthians vai lançar nova camisa no próximo domingo E MAIS:

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