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Artilheiro BR e ascensão meteórica: conheça o Huancayo, adversário do Corinthians na Sul-Americana

Time foi fundado em 2007 e disputa a elite do futebol peruano desde 2009...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 21:05

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 21:05
Crédito: Divulgação/Huancayo
Catorze anos de história e oitava participação na Copa Sul-Americana (além de uma na Libertadores), esse é o Sport Huancayo (PER), adversário do Corinthians nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.
Fundado no dia 7 de fevereiro de 2007, os “rojos matadores”, como é chamado pela torcida, conquistou o primeiro título no ano seguinte a sua fundação, a Copa Peru de 2008, que garantiu acesso a elite do futebol nacional, onde saiu.
O clube está localizado na cidade de Huancayo, que fica na província de Junín, a 237,2 km de distância da capital peruana, que receberá o duelo diante do Timão, já que a cidade que abriga o adversário corintiano desta quinta-feira (6) sofre com inúmeros casos de Covid-19.
Huancayo fica a 3,2 metros de altitude, diferentemente de Lima.>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos
Huancayo na temporada
Os rojos atuaram 10 vezes nesta temporada, sendo quatro delas pela Sul-Americana, onde, antes de alçar a chave do Corinthians, precisou eliminar o UTC de Cajamarca, pelo duelo local da competição continental, vencendo as duas partidas: 1 a 0, como visitante, e 4 a 0, em casa.
Contudo, na fase de grupos, foi goleado pelo Peñarol (URU), na estreia, em Montevidéu, por 5 a 1, e perdeu, em Huancayo, por 2 a 1, para o River Plate (PAR), em Assunção.
Pelo campeonato peruano, são três vitórias, dois empates e uma derrota, em seis partidas. A equipe é a terceira colocada do grupo B do torneio.
Artilheiro brasileiro
Com 15 gols marcados na temporada, o principal destaque do time peruano é o atacante brasileiro Liliu, que anotou quatro desses tentos, sendo três na Sul-Americana. Aos 31 anos de idade, Ellinton Antonio Costa de Morais, natural de Bauru, interior de São Paulo, foi revelado pelo Desportivo Brasil, mas rodou o mundo inteiro jogando futebol, com passagens por clubes da Bélgica, Kuwait, Chipre, Israel, Malta, Estônia, Suécia e Finlândia, antes de chegar ao Peru, nesta temporada.

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