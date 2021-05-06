Artilheiro BR e ascensão meteórica: conheça o Huancayo, adversário do Corinthians na Sul-Americana

Crédito: Divulgação/Huancayo

Catorze anos de história e oitava participação na Copa Sul-Americana (além de uma na Libertadores), esse é o Sport Huancayo (PER), adversário do Corinthians nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.

Fundado no dia 7 de fevereiro de 2007, os “rojos matadores”, como é chamado pela torcida, conquistou o primeiro título no ano seguinte a sua fundação, a Copa Peru de 2008, que garantiu acesso a elite do futebol nacional, onde saiu.

O clube está localizado na cidade de Huancayo, que fica na província de Junín, a 237,2 km de distância da capital peruana, que receberá o duelo diante do Timão, já que a cidade que abriga o adversário corintiano desta quinta-feira (6) sofre com inúmeros casos de Covid-19.

Huancayo fica a 3,2 metros de altitude, diferentemente de Lima.>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos

Huancayo na temporada

Os rojos atuaram 10 vezes nesta temporada, sendo quatro delas pela Sul-Americana, onde, antes de alçar a chave do Corinthians, precisou eliminar o UTC de Cajamarca, pelo duelo local da competição continental, vencendo as duas partidas: 1 a 0, como visitante, e 4 a 0, em casa.

Contudo, na fase de grupos, foi goleado pelo Peñarol (URU), na estreia, em Montevidéu, por 5 a 1, e perdeu, em Huancayo, por 2 a 1, para o River Plate (PAR), em Assunção.

Pelo campeonato peruano, são três vitórias, dois empates e uma derrota, em seis partidas. A equipe é a terceira colocada do grupo B do torneio.

Artilheiro brasileiro